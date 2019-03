Memorandum Italia-Cina : rischi o opportunità? Ecco i numeri - : Finanza & Dintorni Il Memorandum Italia-Cina: cosa si teme e cosa sappiamo oggi. Parto da qui per una riflessione sui rapporti della Cina con gli altri stati europei. Per tutti.

Italia-Cina - il memorandum passa senza modifiche. Conte : 'Accordo non vincolante' : Non è un'intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale'. 'Questo è uno scatto in avanti dell'Italia,...

Cina - Conte 'Solo l Italia richiama regole europee' : Via libera al memorandum sulla via della seta. Il premier Giuseppe Conte ricorda a Palazzo Chigi che 'dei 13 Paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina l'Italia è l'unico che richiama ...

PATTO Italia-CINA/ Così Mattarella rimette il Governo in carreggiata : Bene ha fatto il Quirinale a imprimere una drastica frenata agli slanci dell'esecutivo sugli accordi con la Cina. I rischi erano troppo alti

Italia-Cina - nuova lite sulla via della Seta : vertice in corso Salvini-Conte-Di Maio : Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi' è la stoccata che, in mattinata, lancia Salvini. E, non a ...

Cina e F-35 - governo diviso. Tensione Italia-Usa : Una soluzione, quella adottata, che viene però messa in discussione dal vicepremier Matteo Salvini, «sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento o ravvedimento del ...

Italia-Cina - Fonti Chigi : governo compatto su firma memorandum : Roma, 14 mar., askanews, - 'Il memorandum d'intesa tra Italia e Cina non è in discussione. Il governo è compatto sulla volontà di firmare questo documento, frutto di una negoziazione durata svariati ...

Se la "Nuova via della Seta" Italia-Cina si rivelasse molto conveniente per noi : PIERCARLO BARALE - Il presidente Usa Trump si è detto molto preoccupato dall'annunciata adesione del nostro Paese alla "Belt and Road Iniziative". La firma del documento dovrebbe avvenire in occasione ...

Italia-Cina - Via della Seta : ok del Colle ma senza 5G : Disco verde all'accordo con la Cina , in vista dell'imminente arrivo in Italia del Presidente Xi Jinping , con la benedizione del Quirinale. Il Premier Giuseppe Conte, i due Vicepremier Salvini , tra ...

Italia-Cina - il governo a Mattarella : testo meno vincolante di altri. Berlusconi : «Nostra libertà a rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l’obiettivo è crescere» : Il premier: è una scelta economica compatibile con l’Alleanza atlantica. Altri Paesi collaborano con Pechino, non sarà un cavallo di Troia

VIA DELLA SETA Italia-CINA : SALVINI VS CONTE/ Berlusconi : 'Piano politico-militare' : Premier CONTE "Via DELLA SETA un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa ITALIA-CINA. SALVINI 'non siamo la colonia di nessuno'

Calenda su suo figlio : "È affascinato dal comunismo Italiano - ma guarirà" : L'ex ministro, però, non intende sminuire l'importanza del ruolo dello Stato in economia 'ma Stato forte non vuol dire buttare i soldi nella nazionalizzazione di Alitalia'. In questa lunga intervista ...

Via della Seta - Prodi con Conte "ok intesa Italia-Cina"/ Salvini "non siamo colonia" : Premier Conte "Via della Seta un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa Italia-Cina. Salvini 'non siamo la colonia di nessuno'