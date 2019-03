Empoli | Andreazzoli promette battaglia col Frosinone

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 marzo 2019) Dopo l’esonero di Iachini e il ritorno di Aurelio, l’è pronto a scendere in campo col, in una sorta di spareggio salvezza– Nel giro di poche ore in casasono successi diversi ribaltoni; la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma per 2-1, nonostante un’ottima prova dei toscani, è stata fatale per i destini di Beppe Iachini. All’indomani della gara persa con il club capitolino, il presidente Corsi non ha battuto ciglio e ha deciso di esonerare il mister ex Sassuolo. Al suo posto è tornato Aurelio, già protagonista con la promozione dello scorso anno e di un inizio di campionato piuttosto difficoltoso.Il nuovo allenatore però ha l’occasione d’oro di poter salvare i toscani, dato che la rimonta del Bologna di Mihajlovic comincia a far paura. La sfida di domenica ...

