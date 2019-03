Cellulite | nemica delle donne | i consigli di MioDottore per prevenirla e curarla

dilei

(Di venerdì 15 marzo 2019) Laè una patologia talmente comune da non lasciare scampo nemmeno ai fisici più tonici e allenati.Per capire come prevenire e curare il tanto odiato “effetto a buccia d’arancia” abbiamo intervistato il professor Fabio Ferranti, ginecologo, medico estetico e chirurgo plastico di– piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner.Quali sono le cause della? La, il cui nome scientifico è PEFS (panniculopatia edemato fibro sclerotica), è una patologia prettamente femminile ed estremamente frequente, che affligge fino all’85%. È causata da un’alterazione del microcircolo che produce accumulo di liquidi nel derma e nell’ipoderma, il tessuto presente al di sotto della cute costituito prevalentemente da cellule adipose. La degenerazione della ...