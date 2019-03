Acea : mercato europeo dell'Auto fiacco a febbraio - -0 - 9% - : Mese di febbraio debole per il mercato dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, febbraio le immatricolazioni di ...

Auto : a febbraio immatricolazioni in Ue giù -1% - per Fca -5 - 3% : Roma, 15 mar., askanews, - Il mercato europeo dell'Auto ancora in rosso a febbraio, con un calo delle immatricolazioni dell'1% dopo il -4,6% di gennaio. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

Auto : giù le immatricolazioni a febbraio 2019 - soffrono Noleggio e Fiat : Roma, 8 marzo 2019 – Il mercato Automobilistico mostra ancora segni di difficoltà. La differenza delle immatricolazioni Auto fra febbraio 2019 e febbraio 2018 è infatti negativa. La riduzione del 3,2%, pur essendo meno accentuata rispetto a quelle registrate nei mesi passati, indica comunque un momento sfavorevole. Unica nota positiva la crescita del mercato privati, [...]

Mercato Auto : anche a febbraio calo delle immatricolazioni - colpa dell’ecotassa? : Dopo gennaio (-7,5%) anche febbraio accusa un calo di immatricolazioni, -3,2% pari a 178 mila auto, 4.700 in meno rispetto all’anno scorso. Si chiude così un bimestre influenzato negativamente dalla normativa su ecotassa ed ecobonus di cui a tutt’oggi non è chiara e completa la regolamentazione, entrata in vigore venerdì 1 marzo. Il mese di febbraio ha visto risultati positivi solo per il canale privato (+11,4%), con una quota che sale al 58,2%, ...

Mercato Auto ancora in calo : -2 - 4% le vendite a febbraio. Governo studia rottamazione : TORINO - Il Mercato italiano dell'auto chiude ancora con un segno negativo: dopo la flessione del 7,6% registrata a gennaio, le immatricolazioni sono state 177.825, il 2,42% in meno dello stesso mese ...

Immatricolazioni Auto a febbraio -2 - 42% : 18.48 Le Immatricolazioni a febbraio hanno avuto un calo del 2,42% rispetto allo stesso periodo del 2018. In diminuzione del 4,07% anche i trasferimenti di proprietà di auto usate. I dati del ministero dei Trasporti evidenziano anche che il volume globale delle vendite ha interessato per il 32,88% auto nuove e per il 67,12% usate. La quota di mercato di Fca ha toccato il 24,85% con Immatricolazioni in calo dell'8%. Una contrazione del mercato, ...

