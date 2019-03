Una Bugatti per tutte le tasche - Mondo Auto - Automoto

Bugatti : arriva Baby II - l’auto giocattolo che costa come un’Audi o Una Bmw [GALLERY] : La piccola elettrica firmata Bugatti sfoggia le immortali forme di una vettura degli anni ’20 e può essere guidata da bambini e adulti In occasione del Salone di Ginevra 2019, Bugatti ha celebrato l’anniversario dei 110 anni dalla sua fondazione svelando alla kermesse svizzera l’esemplare unico Voiture Noire. Venduto ad un anonimo collezionista ad un prezzo di oltre 11 milioni di euro. Ma questa incredibile one-off da 1.500 CV non è stata ...

Bugatti : la sorpresa per il Salone di Ginevra è Una moderna Atlantic? [TEASER] : La supercar, che sarà realizzata in soli 20 esemplari, propone le specifiche tecniche della Chiron Sport ed è caratterizzata dalla carrozzeria in acciaio blu opaco impreziosita dai dettagli in bianco,...