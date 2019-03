Rally Città di Casarano 2019 – Iscrizioni aperte per l’attesissimo evento salentino!

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Tutto il movimento automobilistico sportivo salentino è in fermento per l’edizionedeldi: la gara del 13 e 14 aprile apre la Coppae i trofei Monomarca di zonaDalla giornata odierna, si può dire che è ufficialmente partito il classico conto alla rovescia per la ventiseiesima edizione deldi, competizione automobilistica organizzata dalla ScuderiaTeam in collaborazione con la Scuderia Piloti Salentini e con l’Automobile Club Lecce, a calendario per il 13 e 14 aprile prossimi e valevole quale prova d’apertura della neo-istituita CoppaAciSport di Settima Zona. La gara che si è ormai ritagliata uno spazio ben definito nel gradimento da parte di piloti e navigatori, sia per le caratteristiche delle prove speciali che per la qualità organizzativa dell’, entra oggi nel vivo del proprio ...

