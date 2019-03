Avengers | rilasciato un altro trailer di Endgame

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019)è il prossimo film Marvel in uscita ad aprile. Un capitolo della saga molto atteso dai fan, a seguito degli eventi di: Infinity War, in cui i supereroi non sono riusciti a fermare la minaccia di Thanos. Oggi la Casa delle Idee ha fatto uscire un nuovo, che mostra per la prima volta l'intera squadra dei vendicatori al completo. Gliinsieme a Captain Marvel proveranno a salvare il mondo e a sconfiggere definitivamente il titano.IlIldimostra alcune scene risalenti ai precedenti film Marvel, quali Iron Man, Captain America e Thor. Tra le immagini si sentono le voci degli eroi, scoraggiati dagli ultimi eventi che li hanno colpito. Eppure non tutto è perduto. Infatti, subito dopo si vedono gli eroi intendi a prepararsi in vista di una nuova missione. L'obiettivo è recuperare glicaduti sotto lo ...

MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: ?? BREAKING NEWS A sorpresa i #MarvelStudios hanno rilasciato un nuovo, bellissimo #Trailer per #AvengersEndgame! #Avenge… - primepagineeu : Cresce l'attesa per il prossimo kolossal di casa Marvel, 'Avengers: Endgame'. Oggi è stato rilasciato un nuovo ed e… - EvaMari19467700 : RT @MegaNerd__: ?? BREAKING NEWS A sorpresa i #MarvelStudios hanno rilasciato un nuovo, bellissimo #Trailer per #AvengersEndgame! #Avenge… -