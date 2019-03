Assassin' s Creed 3 Remastered vanterà un comparto stealth migliorato | supporto HDR e

Assassin’s Creed III Remastered : Nuovi dettagli da Ubisoft : Il lancio della Remastered di Assassin’s Creed III si avvicina, per tale occasione Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Remastered A differenza delle Remastered precedenti, Assassin’s Creed III è stato sviluppato per usufruire al meglio delle più recenti tecnologie, tra cui l’incremento della risoluzione e il supporto 4K e HDR, con ...

Assassin's Creed Odyssey : L'Eredità della Prima Lama giunge al termine con Stirpe : Ubisoft annuncia il lancio di Stirpe, l'episodio finale del primo arco narrativo post lancio, L'Eredità della Prima Lama di Assassin's Creed Odyssey, per PlayStation 4, PC e Xbox One.Ecco il comunicato ufficiale condiviso da Ubisoft:In Stirpe, il terzo e ultimo episodio de L'Eredità della Prima Lama, il nostro eroe affronterà finalmente la mente malvagia che si cela dietro agli eventi dell'arco narrativo. Dopo un attacco brutale, i giocatori ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile la conclusione dell’Eredità della Prima Lama : Ubisoft annuncia il lancio di Stirpe, l’episodio finale del primo arco narrativo post lancio, L’Eredità della Prima Lama di Assassin’s Creed Odyssey, per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. In Stirpe, il terzo e ultimo episodio de L’Eredità della Prima Lama, il nostro eroe affronterà finalmente la mente malvagia che si cela dietro agli eventi ...

Assassin's Creed Odyssey : L'Eredità della Prima Lama - Stirpe (episodio 3) - recensione : Con Stirpe si conclude l'arco narrativo de L'Eredità della Prima Lama, ovvero la Prima stagione di DLC pubblicata per Assassin's Creed Odyssey. Nel precedente episodio, Eredità Oscura, avevamo lasciato Alexios/Kassandra e Natakas/Neema alle prese con un problema: come far proseguire la propria Stirpe. Un problema più per Ubisoft e le polemiche social che sono insorte in seguito alla forzatura della trama, che per i protagonisti della storia. ...

L'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed Odyssey favorisce le microtransazioni? : Con il nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Odyssey, ovvero la patch 1.1.4, sono state introdotte una serie di modifiche al titolo tra cui cambiamenti all'economia del mondo di gioco.Come riporta Resetera infatti, stando ad alcuni membri della rigogliosa community attorno ad Odyssey, questa mossa sarebbe un palese tentativo da parte di Ubisoft volto ad incrementare e favorire le microtransazioni.Gli utenti sottolineano infatti come il nuovo ...

Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft ha modificato il controverso finale del DLC Eredità Oscura : Dopo le recenti polemiche riguardo al finale del DLC Eredità Oscura di Assassin's Creed Odyssey (il finale non teneva conto dell'eventuale scelta di una relazione omosessuale), Ubisoft ha rilasciato una patch per correggere il tutto e placare gli animi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, nella scena sulla barca si potrà scegliere di rispondere in 2 modi, selezionando "resta" (è stata aggiunta l'icona di un cuore per rendere tutto più ...

Ricordate il DLC di Assassin's Creed Odyssey che fece infuriare molti giocatori? La nuova patch ne rimpiazza il finale e introduce il New Game + : Come forse ricorderete, circa un mese fa si accesero delle polemiche piuttosto importanti intorno al secondo episodio di L'Eredità della Prima Lama, un DLC di Assassin's Creed Odyssey che a conti fatti non teneva conto dei giocatori che avevano plasmato il proprio alter ego come omosessuale e che quindi negava la libertà di scelta teoricamente garantita agli utenti.Ubisoft era intervenuta promettendo maggiore attenzione e nella giornata di oggi ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con la Nuova Partita + : Ubisoft è lieta di annunciare la pubblicazione di una Nuova patch per Assassin’s Creed Odyssey, la quale sarà disponibile da oggi su PS4, Xbox One e PC, scopriamo cosa include. Nuova patch per Assassin’s Creed Odyssey A seguire il breve ma interessante changelog: Introduzione della modalità Nuova Partita +, la quale consente ai giocatori di ricominciare l’avventura con tutto ...

Il nuovo Assassin’s Creed Legion in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Le indiscrezioni al 25 febbraio : L'evoluzione della saga rosso sangue di casa Ubisoft potrebbe fare rima con Assassin's Creed Legion. Stando ai rumor apparsi nelle ultime ore sul portale Comic Book, pare infatti che il colosso d'Oltralpe sia già al lavoro sul nuovo episodio del franchise, per ora fermo ad Odyssey e alle bellezze dell'Antica Grecia. Proseguendo sul filone tanto seducente delle civiltà antiche, gli Assassini più amati del videoludo potrebbero così trascinarci ...

Assassin's Creed Odyssey dovrebbe ricevere la modalità New Game Plus la prossima settimana : Ubisoft ha annunciato tempo fa che la tanto richiesta modalità New Game Plus sarebbe dovuta arrivare con l'aggiornamento di febbraio di Assassin's Creed Odyssey. Il mese in questione è però quasi finito ed in molti si stanno domandando se la nuova modalità rispetterà i tempi. Stando ad uno scambio di Tweet, la nuova patch 1.1.4 dovrebbe essere disponibile dalla settimana prossima.Come riporta Gamingbolt, nel rispondere ad un fan, l'account ...

Assassin's Creed è ora un vero e proprio brand RPG per Ubisoft : Se state attendendo un nuovo capitolo dell'amato Assassino vecchio stile, purtroppo sembra che ci sarà da aspettare parecchio.Come riporta Gamingbolt infatti, il franchise di Assassin's Creed è ora diventato, a tutti gli effetti, un vero e proprio brand RPG con il successo dell'ultimo capitolo della serie, Odyssey, che ha superato ogni aspettativa.Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha dichiarato in occasione di una riunione con gli investitori, ...

Assassin’s Creed Odyssey soddisfa Ubisoft - quale il futuro per la serie? : La svolta RPG di Assassin's Creed Odyssey (e prima ancora di Assassin's Creed Origins) ha colto indubbiamente alla sprovvista i fan storici della saga, abituati com'erano a un gameplay molto più diretto ed essenziale. Ovviamente non stiamo parlando necessariamente di un male, dal momento che la risposta da parte della community ai nuovi episodi del franchise è stata indubbiamente positiva, dopo un periodo non proprio florido per Ubisoft, che per ...

Assassin's Creed Odyssey ha ampiamente superato le aspettative di Ubisoft : Se siete tra quelli che non hanno apprezzato la via ruolistica intrapresa dalla saga con gli ultimi due Assassin's Creed e sperate un ritorno allo stile più classico, allora molto probabilmente dovrete continuare a sognare. Ubisoft si è infatti detta molto soddisfatta dai risultati ottenuti da Assassin's Creed Odyssey.Come riporta Gamingbolt, durante l'ultima riunione con gli azionisti il CEO della compagnia Yves Guillemot ha dichiarato che ...

Assassin's Creed 3 Remastered sarà disponibile dal 21 maggio su Nintendo Switch : Il Nintendo Direct tenutosi ieri è stato caratterizzato dall'annuncio di un gran numero di esclusive per Nintendo Switch, tuttavia durante l'evento hanno trovato posto anche alcuni progetti di terze parti, come la versione Switch di Assassin's Creed 3 Remastered.Come riporta Gamingbolt, questa edizione remaster del discusso terzo capitolo della saga arriva in un pacchetto contenente il gioco base più tutti i contenuti extra rilasciati all'epoca, ...