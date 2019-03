Approvata dal Parlamento Ue l' estradizione per Alessio Casimirri

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Oggi ildell'Unione europea ha votato un emendamento presentato dall'europarlamentare leghista Mario Borghezio al fine di sbloccare la situazione in Nicaragua riguardante l'ex brigatista. Ad oggi, infatti, il terrorista è l'ultimo dei latitanti per l'attentato di via Fani.Chi ènasce a Roma nel 1951. Sin da giovane milita nell'estrema sinistra armata degli anni di piombo, in organizzazioni come Potere Operaio e Autonomia Operaia. Nel 1977 entra nelle Brigate Rosse con il nome di battaglia di "Camillo", uscendone tre anni dopo, non prima di essersi reso complice, il 16 marzo 1978, del sequestro dell'allora presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Nello stesso anno partecipa all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione ed è proprio lui a sparare alla vittima.Dal 1982 inizia la sua latitanza e, con l'arrivo ...

