Volkswagen - Entro il 2023 tra 5 e 7 mila dipendenti in meno

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La forza lavoro del marchiosubirà,il, una riduzione tra le 5e le 7unità. Non si tratta, comunque, di tagli al personale, bensì delle conseguenze di un piano di efficientamento reso necessario dalle nuove strategie incentrate sull'elettrificazione e sulla trasformazione digitale. La Casa di Wolfsburg non procederà, infatti, con misure di licenziamento ma si limiterà a non rimpiazzare iche progressivamente usciranno dal perimetro delle sue attività avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento.Entreranno anche duetecnici. Nel complesso nei prossimi quattro anni saranno tre le finestre che si apriranno per consentire l'uscita del personale. La, facendo presente la possibilità di "una ristrutturazione lungo la curva demografica" della forza lavoro e sottolineando comunque le garanzie sull'assenza di ...

