Un’inedito di Bob Dylan in “Singing to strangers” di Jack Savoretti che esce il 15 marzo

laprimapagina

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Milano. «Questo disco è diverso perché arriva dopo cinque anni di tournèe e dopo il trasloco da Londra in campagna,

36_kerr : RT @rockolpoprock: Jack Savoretti racconta il nuovo album 'Singing to strangers', con un inedito di Bob Dylan - radioalcamo : Jack Savoretti racconta il nuovo album 'Singing to strangers', con un inedito di Bob Dylan. Video, intervista… - f_uccheddu : RT @rockolpoprock: Jack Savoretti racconta il nuovo album 'Singing to strangers', con un inedito di Bob Dylan -