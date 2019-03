Russiagate | Paul Manafort condannato ad altri tre anni e sette mesi | “Cospirazione”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una nuova condanna colpisce uno degli uomini più vicini a Donald Trump durante la corsa alla Casa Bianca., ex responsabile della campagna elettorale del miliardario newyorkese, è statoad43di carcere per alcuni capi di accusa mossi dal procuratore speciale Robert Mueller, tra cui quello di cospirazione. La scorsa settimana era statoa 3e 11per frode fiscale e bancaria. La condanna riguarda in particolare il reato di cospirazione, in riferimento ai milioni di dollari cheha ammesso di voler nascondere e guadagnati come ‘oscuro’ lobbista per alcuni politici ucraini legati all’ex governo filo-russo.ha anche ammesso di aver tentato di manipolare e compromettere alcune delle testimonianze dopo essere stato incriminato.“Mi dispiace per quello che ho fatto”, ha affermato davanti al ...

