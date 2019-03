Nonostante il caos delle ultime settimane | Wanda Nara è stata premiata

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019)ilIl caso legato a Mauro Icardi tiene banco in casa Inter da ormai un mese e la principale accusata di tutto questola moglie e agente dell’attaccante nerazzurro,La modella argentina èbersaglio di critiche, insulti e anche atti intimidatori per tutto questo periodo e tirata in ballo da ogni giornale. Ma per lei oggi è arrivata una decisione curiosa nei suoi confronti. E’infatti insignita del Premio Socrate, un riconoscimento giunto alla settima edizione e che premia la meritocrazia e l’impegno sociale, con la libertà d’espressione preso come uno dei valori più cari per l’assegnazione.LEGGI ANCHE: Calciomercato Serie A: Pavoletti nel mirino di Milan ed InterLa decisione di premiarecon il Premio Socrate Cesare ...

atanor7 : RT @FinanciaLounge: #Borse europee positive nonostante il caos #Brexit. #PiazzaAffari chiude a +0,57%. #Spread in salita a 248 https://t.co… - FinanciaLounge : #Borse europee positive nonostante il caos #Brexit. #PiazzaAffari chiude a +0,57%. #Spread in salita a 248 - WomanWithPen : RT @CalaminiciM: Niente più #penadimorte in #California : la #civiltà avanza , nonostante il caos nel #mondo -