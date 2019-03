optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Edcon l'idea di costruire uno stagno nel suo giardino di casa e li infastidisce ancora di più quando si scopre che lo stagno per animali selvatici in realtà altro non è che una sorta di piscina. Idi casa si erano lamentati già all'inizio dei lavori ma il cantante aveva ricevuto l'autorizzazione purché non lo trasformi in un luogo per attività ricreative.La promessa di Edsembra essere infranta con il proseguimento dei lavori che lascerebbero intravedere un pontile e delle scalette per l'accesso alla piscina/stagno che potrebbere la quiete pubblica. Tuttavia l'artista continua a sostenere il suo piano di procurare agli animali selvatici uno spazio in cui refrigerarsi, ribadendo che il progetto non ha a che fare una piscina ricreativa per esseri umani. Si tratta piuttosto di uno spazio immerso nella natura.Nel frattempo ...

OptiMagazine : Ed Sheeran disturba i vicini e apre un bar a Londra, presto l’inaugurazione di Castle On The Hill (e della piscina/… - glitchsmm : Io vado al concerto di ed sheeran a firenze da sola, c’è qualcuno che ci viene e non gli disturba la mia compagnia? -