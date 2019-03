Donna trascinata fuori dall' auto | travolta e uccisa a Vicenza

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In una rapina a Noventa Vicentina () unaè stata investita èin seguito all'aggressione di un uomo riuscito poi a scappare su un'altra, secondo le indagini, aiutato da un complice.Oltre alla Mercedes i ladri che hanno tentato il furto, avevano come obiettivo il denaro che la, una veronese di 50 anni, aveva con sé mentre stava facendo alcune operazioni in vari uffici postali con la nipote. L'ultima tappa era stata quella di Lonigo. La vittima si era poi fermata nei pressi di un ufficio postale a Noventa Vicentina e aveva fatto scendere la nipote. In quel frangente, il bandito ha aperto la portiera della Mercedes, con l'intento di rubare il denaro alla 50enne e di impossessarsi anche della sua vettura.L'uomo ha tiratocon forza lae si è messo alla guida. Per evitare che il ladro si allontanasse con l', ...

