Brexit: Westminster "esclude" no deal

La Camera dei Comuni ha detto sì all' emendamento bipartisan presentato dalla Tory Caroline Spelman e dal laburista Jack Dromey, secondo il quale, "in ogni circostanza, respinge il ritiro del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo e senza una cornice sulle relazioni future". L'emendamento è passato con uno scarto di solo 4 voti: 312 i voti favorevoli, contro 308. Probabile, a questo punto, la richiesta di un'estensione dell'art.50(Di mercoledì 13 marzo 2019)

MediasetTgcom24 : +++ BREXIT, WESTMINSTER BOCCIA L'ACCORDO +++ - ispionline : Westminster dice no anche all’ultimo tentativo della #May di salvare l’accordo #Brexit con l’Ue. Un accordo che Jun… - Agenzia_Ansa : #Brexit, #Westminster boccia ancora l'accordo della #May -