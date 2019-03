A tifare Juventus c' era anche Ray Allen | «Che partita!»

tuttosport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ROMA - Copiosi sono stati complimenti, elogi e vere e proprie esultanze per l'impresa dellada parte di protagonisti assoluti del mondo del calcio, tra cui gli ex Buffon, Marchisio e Benatia , madello sport in generale: su tutti, l'ex fuoriclasse del basket Ray, oltre 27 mila punti segnati in NBA ed oro olimpico a ...

GoalItalia : In vista di #JuveAtletico CR7 e soci avranno un'arma in più ???????? [@romeoagresti] - radioalcamo : Ray Allen allo Stadium a tifare Juventus: «Che partita!» - Sisifo1900 : @romanismo85 No, sei TU che parli di tifare per altri. Io ieri ho tifato Juventus, squadra italiana. Chiaro, non ti… -