Scacchi | Europei 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

(Di martedì 12 marzo 2019) Si terrà dal 17 al 30 marzo (anche se, di fatto, il primo e l’ultimo giorno di partite sono il 18 e il 29) la ventesima edizione dei Campionatiindividuali di, che sebbene chiamati maschili, dovrebbero essere più correttamente chiamati “open”, stante la presenza di più d’una rappresentante femminile.Si tratta di un evento in cui, in genere, gli esponenti di altissimo grido del panoramastico europeo (e mondiale) fanno a meno, ma il livello del torneo resta veramente molto alto. Tre russi comandano la lista dei partecipanti: Vladislav Artemiev, numero 21 del mondo, Evgeny Tomashevsky, numero 38 (ma 13° nel settembre 2015) e Daniil Dubov, assurto agli onori delle cronache per aver vinto il Mondiale rapid a fine 2018 davanti a giganti assoluti degli, tra cui Magnus Carlsen. Tra i grandi nomi presenti anche l’ex Campione del ...

