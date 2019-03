San Vito di Cadore | masso sfonda il tetto di un rifugio | nessun ferito

AlesSandro Di Battista - lo strappo definitivo con il M5s e Casaleggio : rifiuta l'invito - che fine ha fatto : L'ultima volta che gli strateghi del Movimento Cinque Stelle si sono affidati ad Alessandro Di Battista per rilanciare l'immagine di lotta e rivoluzione grillina, un po' appannata dai mesi di governo, l'Italia è arrivata a un passo dalla rottura diplomatica con un alleato storico come la Francia, co

Farmaci e materiale Sanitario scaduti al Vito Fazzi. I Nas effettuano sequestri e la politica tuona 'Emiliano dia risposte' : Il sequestro dei carabinieri del Nas ha scosso l'opinione pubblica e la politica regionale chiede al presidente Michele Emiliano di intervenire.

San Valentino : dagli esperti Waidid l'invito al sesso sicuro : Roma, 13 feb., askanews, - 'Fate l'amorecon protezione!'. E' l'appello che l'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici, Waidid, lancia in occasione della Festa degli ...

Sanremo 2019 - Ultimo rifiuta l'invito di Fiorello a Radio Deejay : Ultimo, dopo aver disertato Domenica In, ha rifiutato anche l'invito a Radio Deejay. L'autore del brano 'I tuoi particolari' non sarà presente alle 19 nel programma Radiofonico condotto da Rosario Fiorello. Il conduttore Radiofonico attraverso un post pubblicato sui social, sta cercando di far cambiare idea in tutti i modi al giovane cantante, ma soprattutto di farlo ragionare. Fiorello ha cercato di capire le scelte del cantautore romano che ...

Sanremo 2019 - Ultimo ai giornalisti : 'Me l'avete tirata - mi sono grattato ma non è servito' : Agenzia Vista, Liguria, 10 febbraio 2019 'Non ho mai avuto la pretesa di vincere, come invece avete pensato voi tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servito. La mia vittoria...

Sanremo 2019 - il gran finale è servito : Corpo di ballo d’ordinanza, look total white e la voce di Claudio Baglioni che canta E adesso la pubblicità: si apre così la quinta e ultima puntata di Sanremo 2019. Dopo una settimana di musica e di costume, la 69esima edizione del Festival di Sanremo arriva alle battute finali. Questa sera si scopre il vincitore tra i 24 artisti che hanno intrattenuto il pubblico per quattro puntate. Applausi e cori dalla platea per il direttore ...

Kvitova a processo contro il suo aggressore - la confessione shock : “avevo tutte le dita tagliate - c’era Sangue ovunque” : Petra Kvitova è stata chiama a testimoniare in tribunale contro l’aggressore che, due anni fa, la rapinò in casa aggredendola con un coltello: la confessione della tennista è terribile Nei giorni scorsi Petra Kvitova è stata costretta a fronteggiare nuovamente il suo oscuro passato. Questa volta però, per dare una netta accelerata alla parola fine su una torbida vicenda che l’ha segnata per sempre. La tennista ceca è stata ...

Kvitova choc al processo per l'accoltellamento : «Con le dita tagliate in un lago di Sangue» : La mano sinistra della Kvitova dopo l'agguato «Mi ha chiesto di aprire l'acqua calda, mi sono voltata. A quel punto ho sentito una lama gelida contro il mio collo. L'ho afferrata con entrambe le mani, ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. La polemica di Claudio Bisio : “Invito i giornalisti seri a smetterla qui” – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

Sanremo 2019 - il figlio di Andrea Bocelli : «Padre severo - ma mi è servito» : Matteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo Bocelli«Dovesse andar male, ci sono sempre i trattori dell’azienda di famiglia». Se il cognome che porta gli si rivolterà contro, Matteo, figlio del maestro Andrea Bocelli (avuto dalla ex moglie, Enrica Cenzatti), ha già in tasca il piano B. Che smorza tensioni, aspettative, il suo ...

Mazara. Dopo il premio letterario il sindaco anticiperà anche il festino di San Vito? : ... spostiamo al primo maggio 'L'oscar dello sport', premio di 'importanza internazionale' che tutto il mondo ci invidia, istituito proprio durante la sindacatura Cristaldi, e svolto sempre ad agosto. ...

WTA San Pietroburgo : Kvitova crolla sotto i colpi di Donna Vekic : WTA San Pietroburgo, Donna Vekic ha eliminato ai quarti di finale Petra Kvitova con un netto 6-4 6-1 WTA San Pietroburgo, con un netto 6-4 6-1, Donna Vekic ha eliminato dal torneo russo la collega Kvitova reduce dal grande Australian Open concluso con la sconfitta in finale. Un po’ di stanchezza accusata forse dalla Kvitova in questa gara nella quale è parsa spenta, meriti però evidenti anche per la Vekic, la quale passa dunque alle ...

Wta San Pietroburgo - Kvitova vittoria con brivido. Forfait Sharapova : Per più di un'ora è stato un assolo della numero 2 del mondo e fresca finalista a Melbourne. Kvitova era avanti 6-2 5-1 col servizio a disposizione un match point sulla racchetta. La ceca commette ...

WTA San Pietroburgo – Petra Kvitova riparte dalla Russia : la n°2 al mondo liquida Azarenka : Petra Kvitova accede ai quarti di finale del WTA di San Pietroburgo: la tennista ceca, nuova n°2 al mondo, supera Azarenka in due set Dopo la delusione della finale persa agli Australian Open, Petra Kvitova si rimette subito in gioco nel WTA di San Pietroburgo. La tennista ceca, nuova numero 2 al mondo nonché prima forza del seeding, ha sconfitto agli ottavi di finale Viktoria Azarenka, numero 51 WTA. Kvitova si è imposta dopo 1 ora e 41 ...