Parla Verna | ' Per me un onore essere qui'

Bruxelles - Parlamento Europeo : "Torre Guaceto - governance da imitare" : Per l'occasione, il Consorzio di Gestione di Gestione di Torre Guaceto è stato invitato a relazionale in merito al modello di economia blu ideato e applicato nell'area protetta e, in particolare, in ...

Le spese folli dei Parlamentari M5S; dai 17.000 euro di telefono di Paola Taverna ai 27.000 di benzina di Barbara Lezzi : Deve essere davvero difficile spendere 17.751 euro per telefono e internet in un anno senza neanche comprare un cellulare di ultimissima generazione. Eppure Paola Taverna, vicepresidente del Senato ...

Le spese folli dei Parlamentari M5S : dai 17.000 euro di telefono di Paola Taverna ai 27.000 di benzina di Barbara Lezzi : Sul sito www.maquantospendi.it il rendiconto di un anno di legislatura dei pentastellati. I rimborsi più bassi sono quelli dei big

Le spese folli dei Parlamentari M5S; dai 17.000 euro di telefono di Paola Taverna ai 27.000 di benzina di Barbara Lezzi : Sul sito www.maquantospendi.it il rendiconto di un anno di legislatura dei pentastellati. I rimborsi più bassi sono quelli dei big

Video - Meloni : “La Germania e la Francia firmano accordo per governare l’Europa - nessuno ne Parla” : Giorgia Meloni appare in un Video e racconta di un accordo segreto tra Germania e Francia per il controllo totale dell’Unione Europea Un seggio in condominio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. E’ uno dei punti cardine dell’asse franco-tedesco che verrà sancito ad Aquisgrana da Merkel e Macron. E il nuovo trattato mette in allarme l’Europa. Il 22 gennaio 2019 ad Aquisgrana Merkel e Macron firmeranno il trattato con ...

Video - Meloni : “La Germania e la Francia firmano accordo per governare l’Europa - nessuno ne Parla” : Giorgia Meloni appare in un Video e racconta di un accordo segreto tra Germania e Francia per il controllo totale dell’Unione Europea Un seggio in condominio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. E’ uno dei punti cardine dell’asse franco-tedesco che verrà sancito ad Aquisgrana da Merkel e Macron. E il nuovo trattato mette in allarme l’Europa. Il 22 gennaio 2019 ad Aquisgrana Merkel e Macron firmeranno il trattato con ...