' Non ho fatto niente all' Ucraina | a che cavolo si riferiscono?' | Al Bano

Renzi - Salvini Non ha fatto nulla - pagherà : Renzi ha particolarmente critica il ministro dell'Interno sui risultati nel settore della sicurezza: "Salvini è uno che ha cambiato idee su tutto, ma in politica non conta la simpatia, contano i ...

Renzi - Salvini Non ha fatto nulla - pagherà : Renzi ha particolarmente critica il ministro dell'Interno sui risultati nel settore della sicurezza: "Salvini è uno che ha cambiato idee su tutto, ma in politica non conta la simpatia, contano i ...

Renzi - Salvini Non ha fatto nulla - pagherà : Renzi ha particolarmente critica il ministro dell'Interno sui risultati nel settore della sicurezza: "Salvini è uno che ha cambiato idee su tutto, ma in politica non conta la simpatia, contano i ...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : 'Non valgo il 13° posto - l'incidente mi ha fatto perdere fiducia' : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad ...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : “Non valgo il 13° posto - l’incidente mi ha fatto perdere fiducia” : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo posto finale. Una risultato alquanto deludente per il maiorchino, costretto ad ingoiare un boccone amaro considerando il secondo posto di Marquez. AFP/LaPresse Interrogato nel post gara, lo spagnolo si è difeso: ...

Moto Gp - Dovizioso soddisfatto : 'Non pensavo di essere così veloce' : 'Sono felicissimo per questa vittoria, specialmente perché dopo i test non mi aspettavo di essere così veloce. Siamo rimasti però sempre concentrati e abbiamo fatto progressi ad ogni turno'. Andrea ...

MotoGp - Dall’Igna e Domenicali esaltano Dovizioso : “Non ha sbagliato nulla - ha fatto quello che ha voluto” : I due uomini più rappresentativi della Ducati hanno esaltato la prestazione di Dovizioso, riuscito a vincere il Gp del Qatar davanti a Marquez e Crutchlow Una vittoria sofferta, sudata ma al tempo stesso meritata. Andrea Dovizioso vince il Gp del Qatar, precedendo sul traguardo Marc Marquez e Cal Crutchlow, cominciando alla grande una stagione da vivere tutta d’un fiato. Felicità e soddisfazione in casa Ducati, con Gigi ...

MotoGp – Valentino Rossi allarmante dopo il warm up in Qatar : le parole del Dottore Non sono affatto rassicuranti : Il warm up non rasserena Valentino Rossi in vista del Gp del Qatar: le parole del Dottore dopo il lavoro di comparazione in pista a Losail Manca sempre meno per assistere al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: dopo le qualifiche di ieri, che hanno regalato la pole position ad un eccezionale Maverick Vinales, i piloti hanno disputato oggi il primo warm up del nuovo Motomondiale, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del Gp ...

Fibrosi cistica - l’Umberto I ha incassato 10 milioni in 22 anni per un reparto mai fatto. E ora il direttore dice : “Non serve” : “Un reparto ad hoc per la cura della Fibrosi cistica nei pazienti adulti? Non serve a niente e non si farà. Sarebbe solo uno spreco di denaro”. Sono dichiarazioni sorprendenti quelle rilasciate a IlFattoQuotidiano.it da Vincenzo Panella, direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, il più importante ospedale pubblico della Capitale, dopo l’inchiesta sui 10 milioni di euro versati in 22 anni dallo Stato – attraverso la Regione Lazio – ...

Riccardo Fogli il caso - Corona pentito : “Mi sento una merda - Non andava fatto!” : Fabrizio Corona pentito di ciò che ha fatto a Riccardo Fogli: “Mi sento una merda” Fabrizio Corona in una conferenza stampa indetta nel suo ufficio milanese, davanti ai tanti giornalisti presenti, si cosparge il capo di cenere dopo aver bullizzato Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi lunedì scorso, durante l’ottava puntata del reality show, definendolo ‘vecchio’, ‘cornuto’ e affermando di avere le prove certe … Continue reading ...

Porto-Roma - il comunicato dell’Uefa sui casi Var Non convince affatto : i dettagli : Porto-Roma continua a far discutere, l’Uefa ha diramato un comunicato nel quale analizza i casi da moviola senza però chiarire al meglio l’accaduto L’Uefa è intervenuta con un comunicato per tentare di sedare le polemiche post Porto-Roma. I giallorossi hanno molto protestato per la gestione del finale di gara da parte dell’arbitro Cakir e le spiegazioni dell’Uefa di certo non basteranno a calmare gli animi. ...

L'arbitro Cakir : 'Non mi hanno fatto rivedere il fallo su Shick : per questo Non ho dato il rigore' : L'errore delL'arbitro turco Cakir in Porto-Roma ha fatto infuriare i tifosi giallorossi: il direttore di gara non è andato a riguardare l'azione in cui Schick cade a terra in area in pieno recupero ...

Salmo su X Factor : "Ho fatto una prova come giudice - ma Non so..." (VIDEO) : In mattinata, Salmo è stato ospite di Radio Deejay per un'intervista esclusiva, a poche ore di distanza dalla pubblicazione del secondo singolo estratto da Playlist, Lunedì, e dall'inizio del suo tour 2019.Per l'occasione, il rapper di Olbia ha raccontato dei suoi inizi di carriera e dei suoi progetti futuri, fra i quali ci potrebbe essere, credibilmente, anche la carriera di regista e videomaker. E a livello televisivo, invece? Nonostante le ...

Vitalizi - Miccichè : “Non sono disponibile a tagliarli in Sicilia come ha fatto Fico alla Camera. L’Ars lo vuole? Mi sfiduci” : Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il taglio dei Vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a ribadire.”Non sono disponibile a tagliare i Vitalizi dei deputati regionali come ha fatto Fico alla Camera”, dice Micciché. Il presidente del Parlamento ...