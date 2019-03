L' Italia ferma i Boeing 737 Max 8 dopo l' incidente in Etiopia

Anche l’Italia ferma i Boeing 737 Max 8 : stop ai voli dalle 21 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Massoneria - Stefano Bisi confermato Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia : Stefano Bisi è stato rieletto Gran Maestro del GOI, ovvero il Grande Oriente d'Italia, la principale obbedienza massonica nel nostro Paese. Bisi ha ottenuto un vasto consenso elettorale tra i fratelli massoni, che si sono recati a votare in tutta Italia nelle apposite sedi previste per il voto. Con 9.413 preferenze, il Gran Maestro ha ottenuto il 60,26% delle preferenze, risultando di fatto il primo....Continua a leggere

Manchester - morta una giovane Italiana Due fermati : sono accusati di omicidio : La vittima si chiama Lala Kamara: è stata trovata uccisa in un appartamento. Cresciuta a Brescia, lavorava come infermiera

Fca - Gorlier : Dopo conferma piano - ulteriore impegno per Italia : Milano, 11 mar., AWE/LaPresse, - "Insieme al piano industriale per l'Italia, che con grande senso di responsabilità abbiamo confermato nei giorni scorsi, l'accordo di oggi rappresenta un ulteriore ...

Italiaonline - Akros conferma il giudizio "buy" : Gli analisti della banca di investimento italiana Akros hanno confermato la raccomandazione " buy " su Italiaonline , mantenendo anche il target price a 3,30 euro. Nel frattempo, a Piazza Affari, la ...

Aereo caduto - Esteri conferma : 8 Italiani : 16.08 Il ministero degli Esteri conferma la presenza di 8 italiani a bordo del volo Ethiopian Airlines, precipitato mentre era diretto a Nairobi. "L'Unità di Crisi rimane in stretto contatto con le famiglie per continuare a prestare loro ogni possibile assistenza", recita una nota. "Oggi è un giorno di dolore. Ci stringiamo tutti ai familiari delle vittime", dice il presidente del Consiglio Conte.

Malattie neuromuscolari - la ricerca non si ferma e in Italia 5 medici premiati in eccellenza : Quando si parla di Malattie neuromuscolari, di solito si distingue fra le forme ereditarie e quelle acquisite. Al primo gruppo appartengono molti disordini a esordio sia in età infantile sia in età ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : tutto confermato - si corre alle ore 18.00 Italiane : Tanto tuono che (non) piovve. I piloti hanno spinto in tutti i modi, ma la Race Direction non ha cambiato idea: il Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP si correrà, come previsto, alle ore 18.00 italiane (le 20.00 di Losail). La riunione che si è conclusa da poco, come ha riportato Sky Sport, non ha sortito l’effetto sperato dai protagonisti, che speravano in un anticipo quantomeno di un’ora per evitare il rischio di umidità che, ...

Stupro in Circumvesuviana - chi sono i tre Italiani tra i 18 e 20 anni fermati a San Giorgio : Una violenza carnale premeditata al punto che i tre balordi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, l'avevano già tentata una ventina di giorni fa. Evidentemente la 24enne di...