«Lessico Amoroso» | la lezione di Roberto Benigni

Lessico Amoroso - l'ultima puntata Stasera su Rai 3 : Dio come ti amo : Alle 23.15 su Rai3 la settima e ultima puntata del programma presentato dallo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati. Grande ospite Roberto Benigni.

Benigni stasera in tv : sarà ospite di Lessico Amoroso su Rai3 : Benigni torna in tivù, ma solo come ospite. Il comico toscano questa sera apparirà su Rai 3, durante l'ultima puntata di Lessico Amoroso, il programma di Massimo Recalcati. Benigni interverrà nella puntata intitolata Dio come ti amo con i suoi classici monologhi: reciterà La Divina Commedia di Dante, ormai il suo cavallo di battaglia, che a modo suo racconta un amore che sembra non esistere davvero, nascosto nelle pieghe di una ...

Lessico Amoroso Stasera su Rai 3 : La Morte di un Amore : Alle 23.15 su Rai3 la sesta e penultima puntata del programma presentato dallo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati.

Lessico Amoroso : anticipazioni della quinta puntata di questa sera : Il passo avrà lo scopo di introdurre una domanda fondamentale: l'uomo desidera accanto una donna fedele come il cane del Führer? Ogni giorno veniamo subissati di fatti di cronaca riguardanti la ...

Lessico Amoroso Stasera su Rai 3 : La violenza : Alle 23.15 su Rai3 la quinta puntata del programma presentato dallo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati.

Lessico Amoroso Stasera su Rai 3 : Il tradimento e il perdono : Alle 23.10 su Rai3 la quarta puntata del programma presentato dallo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati.

Lessico Amoroso Stasera su Rai 3 : L'arrivo di un figlio : Alle 23.15 su Rai3 la terza puntata della nuova serie presentata dallo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati.

Lessico Amoroso : nella puntata dell'11 febbraio ospiti Jovanotti e Mariangela Gualtieri : Lunedì 11 febbraio, alle 23.15, in seconda serata, andrà in onda su Rai3 la terza puntata di Lessico Amoroso, il nuovo programma di Massimo Recalcati. In questa puntata ci saranno, come ospiti del famoso psicoanalista, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e la poetessa e scrittrice Mariangela Gualtieri. Jovanotti ha rilasciato un'intervista a Lessico Amoroso nella quale racconta la sua esperienza con la paternità e le gioie e i dolori di avere ...

Lessico Amoroso : nella puntata del 4 febbraio ospiti Piera degli Esposti e Alessandro Boni : Lunedì 4 febbraio 2019, alle 23.15, in seconda serata, andrà in onda su Rai3 la seconda puntata di Lessico Amoroso, il nuovo programma di Massimo Recalcati. In questa puntata ci saranno, come ospiti del famoso psicoanalista, gli attori Piera degli Esposti e Alessandro Boni, uno degli attori più famosi del panorama della fiction italiana, impegnato attualmente con La Compagnia del Cigno su Rai1....Continua a leggere

Lessico Amoroso - su Rai 3 torna Massimo Recalcati e la psicanalisi dell'Amore : - Lessico Amoroso ritorna questa sera alle 23.10 su Rai 3 Da questa sera alle 23.10 su Rai 3, torna il programma che attraverso la psicoanalisi cerca di spiegare al grande pubblico gli archetipi delle relazioni di coppia. Stiamo parlando del fratello quasi gemello di Lessico Famigliare ossia di Lessico Amoroso, con lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati e il suo grande ritorno in tv.Un appuntamento, quello di questa sera, che dal ...