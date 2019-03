Gennaro Cannavacciuolo | chi è l’attore né l’amore strappato e carriera

Ritorna Gennaro Cannavacciuolo in “Allegra era la vedova?” : Si terranno a Milano e Firenze le prossime tappe del nuovo spettacolo “Allegra era la vedova?”, con l’attore Gennaro Cannavacciuolo Milano, 27 febbraio 2017 – Gennaro Cannavacciuolo, tra i più eleganti ed ecclettici artisti della scena italiana, ormai consacratosi come ideatore di one-man-show, porta in scena un nuovo spettacolo. Si tratta di un capriccio scenico, in [...]