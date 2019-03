Così Salvini si è ' preso' i telegiornali | è il politico che parla più di tutti

Ora Salvini vuò fa' l'americano E forse la Cina non è più Così vicina : L'Italia è finita in un gioco più grande di lei, nel fuoco incrociato di Usa e Cina. Salvini diventa atlantista, governo diviso sulla Bri. Con Trump e Xi Jinping pronti a farcela pagare Segui su affaritaliani.it

'Sulla Tav nessuno vince o perde' - Così Salvini - . Opposizioni all'attacco : Roma, 9 mar., askanews, - 'Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani'. Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando la vicenda ...

Bestemmie e insulti choc a Salvini. Così manifestano le femministe : L'8 marzo è la giornata internazionale della donna. E ieri, anche in Italia, si sono svolte alcune manifestazioni delle femminisite (più incallite). Fra cartelloni, striscioni, bandiere e magliette colorate di rosa, le donne si sono fatte sentire. Ma mentre alzavano la voce, alzavano anche qualcos'altro: fumogeni, vernice (rigorosamente rosa) per imbrattare statue, come è accaduto a Milano per la statua di Indro Montanelli, e tutto ciò che serve ...

Tav ad alta tensione - Salvini : "L'opera va fatta". M5s : "La crisi è già aperta". Il ministro dell'Interno : "Non è Così" : L'obiettivo è che ci sia un accordo, la questione è politica. E' chiaro che stiamo parlando di qualcosa di più grande che e' il destino del governo, inevitabilmente sarà un weekend di lavoro". "E' ...

Matteo Salvini - dopo la crisi di governo spunta lo scenario dei 'tecnici' : Così la Lega va al 50% : La prima preoccupazione arriva dal Def, il documento di economia e finanza che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile, al massimo entro la fine del mese, quando c'è l'obbligo di invio alla ...

Matteo Salvini - dopo la crisi di governo spunta lo scenario dei "tecnici" : Così la Lega va al 50% : In qualunque modo Lega e M5s riusciranno a risolvere la crisi di governo scoppiata per la Tav, i dubbi sulla tenuta dei conti pubblici in vista della legge di Stabilità del 2020. Una patata bollente per quei partiti che si ritroveranno a firmare conti ridotti in brandelli dopo mesi di politiche vota

Tav - Di Maio attacca Salvini : "Da irresponsabili far cadere il governo Così" : Luigi Di Maio non fa passi in avanti sulla Tav, ma rincara i colpi contro Matteo Salvini, che la linea ad alta velocità vuole realizzarla andando "fino in fondo". "Ci vuole serietà - ha detto Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e

Salvini e Di Maio mai Così avversari : Alle otto di sera in buvette alla Camera sbuca il ministro Danilo Toninelli: "Uno yogurt, grazie". Poi si guarda intorno, con aria stanca: "Sono venuto qui a rilassarmi un po'". È l'epilogo di una giornata vissuta al cardiopalma con i venti di crisi di governo che soffiano sempre più forti intorno alla Tav: Matteo Salvini e Luigi Di Maio non sono mai stati così avversari.Per la prima volta il ministro della Lega arriva a ...

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini : "Hai avvelenato gli italiani". Lui la massacra - Così : Come si spiega l'avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini "ha avvelenato" gli italiani. Lo dice in un'intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in cui afferma: "Salvini oggi è ministro dell'Interno graz

Matteo Salvini dai Vigili del Fuoco vestito Così : la grossa sorpresa - sfottò a rosiconi e Saviano : Oggi, mercoledì 6 marzo, Matteo Salvini si è presentato all'Istituto superiore antincendi per l'anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E, sorpresa, non si è presentato con la divisa d'ordinanza, nella fattispecie quella dei pompieri. E nel corso del suo intervento, i

Legittima difesa - Salvini il finto tonto : non riesce a fermare i cattivi e Così delega noi a farlo : Un pregiudicato per reati di droga, sotto l’effetto di stupefacenti, investe e uccide marito e moglie e ferisce gravemente i loro due figli. Il pregiudicato è marocchino, ha il permesso di soggiorno e c’è la certezza che sia un delinquente. Il ministro dell’Insicurezza pubblica, della Paura e della Propaganda, sforna in dieci minuti un disegno di legge che aumenta le pene per gli spacciatori. Il testo, che è una boutade propagandista, è ottimo ...

Centrodestra Così vincente ma Così diviso. Salvini : 'Mai più con Berlusconi al governo' : Non ci sarà più spazio per il vecchio Centrodestra, dichiara il leader del Carroccio. Il governo comunque andrà avanti 5 anni, ho dato la mia parola'. Ma il leader forzista replica: la Lega non può ...

Berlusconi : “Così Salvini rischia. Dopo i grillini può toccare a lui” : Il Cavaliere è talmente felice per il naufragio grillino in Sardegna che poco gli importa del mediocre risultato «azzurro». E nemmeno va cercando scuse, tipo prendersela col fido Cappellacci che, per una serie di vendette barbaricine, si è scornato con l’altro capobastone Floris; cosicché Forza Italia ha subito una mini-scissione e, invece di raggi...

Legittima difesa - Salvini visita in carcere imprenditore che sparò a un ladro. L’Anm : “Così delegittima magistratura” : Mentre la legge sulla Legittima difesa resta al vaglio del Parlamento, insieme alla promessa di una pronta approvazione (“entro marzo”), la visita di Matteo Salvini – ministro degli Interni – a un imprenditore condannato in via definitiva per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore ha l’effetto di dividere politica e magistratura. L’Anm stigmatizza la strumentalizzazione del caso, che in realtà non avrebbe alcuna attinenza all’istituto ...