Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio | dalla Basilicata il Ministro

Pomeriggio Cinque Botta e risposta tra Matteo Gentili e Alessia Prete : Matteo Gentili è stato intervistato da Barbara D’Urso durante la puntata di “ Pomeriggio Cinque ”. Il calciatore ha replicato all’ex fidanzata Alessia Prete che ha conosciuto proprio durante il “Gf”. Alessia Prete aveva raccontato che la storia d’amore con Matteo Gentili era entrata in crisi a causa di alcune sue mancanze affettive ma aveva anche aggiunto di essere ancora innamorata. Gentili a “ Pomeriggio Cinque ” ha dichiarato di essere ...

L'acceso Botta e risposta tra Fontana e Sala sull'ingresso dei sauditi nel cda della Scala : La possibilità che l'Arabia Saudita entri nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala diventa l'ennesimo terreno di scontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana . A Fontana che ha dichiarato al 'Corriere della Sera' in edicola ieri "che non ne sapeva nulla", il primo cittadino ha replicato la mattina dopo su Facebook: "Presidente, ci spieghi una cosa. Visto che (è tutto ...

Gabriele Parpiglia VS Selvaggia Lucarelli/ Botta -risposta e lo sfogo : "Io - vittima…" : Gabriele Parpiglia si sfoga su Instagram sul destino lavorativo all'Isola dei Famosi 2019 ma prima... litiga con Selvaggia Lucarelli su Twitter!

Botta e risposta tra Totti e Ilaria D’Amico : “meglio che Buffon rinnova - così ce l’hai lontano” : Francesco Totti ed Ilaria D’Amico sono stati protagonisti di un siparietto ai microfoni di Skysport in merito a Gigi Buffon “Sentivo ora, sono contento e penso sia contenta pure Ilaria, così ce l’ha il più lontano possibile. Fin che regge il fisico e la testa è giusto che continui, sono contento per lui“. Francesco Totti ironico ai microfoni di Skysport in merito al rinnovo di Buffon con il PSG che sembra essere ad un ...