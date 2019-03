huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Anche se slitta a domani il giorno in cui scattano le misure che impediscono la frequentazione degli asili aiper cui le famiglie non hanno presentato il certificato di avvenuta vaccinazione,e Modena, tenendo fede al limite del 10 marzo, hanno monitorato la situazione. Sotto le Due Torri, su 8.000iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia, per circa 300 di loro oggi, dopo l'autocertificazione, non è stata consegnata alcuna documentazione aggiuntiva suida parte dei genitori. Per questo, è risultato non incirca il 4% degli iscritti.A fornire questo dato è stato il Comune che da domani, alle famiglie, manderà una mail di avvertimento che potrebbe portare anche alla sospensione. Come previsto dalla Legge Lorenzin, infatti, senza la documentazione scattano le limitazioni. Il dato rilevato dall'area scuola ...

FrancescaToxiri : Vaccini, per 300 bambini lettere di espulsione da nidi e materne comunali a Bologna - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Vaccini: a Bologna 300 bambini non in regola con documenti - zazoomblog : Vaccini a scuola le coperture aumentano Bologna 300 bimbi a rischio espulsione - #Vaccini #scuola #coperture… -