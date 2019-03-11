Traffico Roma del 11-03-2019 ore 19 | 30

LatinaQTW : Treni in tilt, traffico sospeso tra Minturno Scauri e Formia verso Roma - muschu74 : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo e Via Pontina rallentamenti fra Viale dell'Umanesimo e Mostacciano > Pomezia… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo e Via Pontina rallentamenti fra Viale dell'Umanesimo e Mostacciano > Pomezia #luceverde -
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO RIAPERTA VIA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI VILLIN IL Traffico IN DIREZIONE DI MONTESACRO IN SEGUITOA AD UN INCIDENTE ERA ’ DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE, ORA LA CIRCOLAZIONE . E’ TORNATA A SCORERE REGOLARMENTE. UN INCIDENTE RALLENTA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO RIAPERTA VIA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI VILLIN IL Traffico IN DIREZIONE DI MONTESACRO IN SEGUITOA AD UN INCIDENTE ERA ’ DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE, ORA LA CIRCOLAZIONE . E’ TORNATA A SCORERE REGOLARMENTE. UN INCIDENTE RALLENTA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 17:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI IN VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE. A VIGNE NUOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DINA GALLI . STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 17:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. A VIGNE NUOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DINA GALLI . STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI. IL Traffico IN DIREZIONE DI MONTESACRO E’ DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE. RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 16:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DINA GALLI . SIAMO IN ZONA VIGNE NUOVE STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI ED IN VIA ISACCO NEWTON NEI PRESSI DI VIA LUIGI CORTI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 16.15 MAX MAR UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DINA GALLI . SIAMO IN ZONA VIGNE NUOVE STESSA SITUAZIONE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIALE DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ESCHILO IN PROSSIMITA’ DI VIA STESICORO SIAMO IN ZONA AXA. NEL RIONE BORGO A CAUSA DI ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUEST’ULTIMA ORA IN VIA VIA DELLA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VEIENTANA VERSO L’AURELIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA OTELLO STEFANINI NEI PRESSI DI PIAZZA ETTORE VIOLA SIAMO IN ZONA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO CODE NELE DUE CARREGGIATE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA MAGLIANA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CRISOTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIALE AMERICA E ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO CODE NELE DUE CARREGGIATE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA MAGLIANA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CRISOTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIALE AMERICA E ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN CITTA’ AVVNUTO SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA SAVIGNONE, ANCORA UNO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE GEMELLI SITUAZIONE DIFFICILE OGGI SULLA TANEGNZIALE EST PER UN PRIMO INCIDENTE DOVE ORA RIMANGONO CODE TRA LA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN CITTA’ AVVNUTO SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA SAVIGNONE, ANCORA UNO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE GEMELLI SITUAZIONE DIFFICILE OGGI SULLA TANEGNZIALE EST PER UN PRIMO INCIDENTE DOVE ORA RIMANGONO CODE TRA LA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DA STAMATTINA UN INCIDENTE ORA RIMOSSO STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CXODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI LO ...