Traffico Roma del 11-03-2019 ore 19 | 30

(Di lunedì 11 marzo 2019) VIABILITÀLUNEDI’ 11 MARZOORE 19:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA ILA MONTE SACRO IN VIA FRANCO SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI VIA MATTEO BANDELLO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANT’ AGNESE SEMPRE PER INCIDENTE ILRALLENTA IN VIA GALLIA NEI PRESSI DI VIA NORICO ED IN VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTOGGIO.MOLTO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24TERAMO. CI SPOSTIAMO A SUD DISULLA VIA PONTINA ILRALLENTA TRA TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE. TRASPORTO ...

