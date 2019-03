Tav | via libera ai bandi di gara E Chiamparino lancia il referendum sull' opera

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...

Tav - via libera dal cda di Telt agli avvisi. Conte : 'Nessun onere a carico dello Stato' : Il consiglio d'amministrazione di Telt, in video conferenza tra Roma e Parigi, ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés' gli inviti a presentare candidatura relativi ...

Il via libera ai bandi per la Tav e il ritorno di Zidane al Real Madrid : La Telt fa ciò che deve e pubblici gli accordi contrattuali preliminari (avis de marchés) con cui ha inizio la procedura che porterà ai capitolati tra 6 mesi e all'inizio del lavori per il completamento della Torino-Lione nel 2020. In ossequio alla gentile lettera del prof. avv. la Telt specifica ch

Tav - via libera agli avvisi di gara per 2 - 3 miliardi : Il consiglio d’amministrazione di Telt, la società incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha approvato all’unanimità la pubblicazione degli avvisi di gara per l’avvio dei lavori del tunnel di base lato Francia. Si tratta di intervento che valgono complessivamente 2,3 miliardi di euro. In questa prima fase Telt si...

Tav - il cda di Telt dà il via libera ai bandi : ma si possono interrompere in qualsiasi momento : Il consiglio d'amministrazione di Telt ha dato il suo ok unanime agli 'avis de marches', i bandi per presentare la candidatura per gli interventi del tunnel di base della Tav, l'alta velocità Torino-Lione. Gli avvisi prevedono la facoltà di interrompere, senza penali, la procedura in qualsiasi momento e la necessità di chiedere un parere dei due governi al termine della selezione delle candidature.Continua a leggere

CdA Telt dà via libera a bandi gara Tav : 16.15 Via libera all'unanimità del CdA di Telt,società mista italo-francese,alle procedure per i bandi di gara del tunnel Torino-Lione per realizzare i lavori principali (versante francese),articolati in 3 lotti per un valore di 2,3 mld di euro. "L'obiettivo è di salvaguardare l'integrità della contribuzione del finanziamento europeo consentendo l'approfondimento tra Italia e Francia e con l'Ue", così Telt spiega la decisione. In tal modo non ...

Il Cda di Telt ha dato via libera agli avvisi per i bandi della Tav : Il cda di Telt ha deciso all'unanimità l'avvio degli avvisi, 'avis de marches',, gli inviti a presentare candidatura relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Torino-Lione. ...

Tav - riunito il cda di Telt : al via discussione su bandi : È iniziato puntuale, intorno alle 11, il consiglio d'amministrazione di Telt , Tunnel Euroalpine Lyon-Tourin, chiamato a concludere la discussione sui bandi di gara della Torino-Lione , sospesa lo ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : La procedura di gara può partire, sia pure in una fase iniziale di preselezione. E i fondi Ue sono salvi, almeno per ora. Telt farà quello che aveva in programma di fare. Con tanto di «clausola di dissolvenza», vale a dire «la facoltà per la stazione appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi oneri per la stazione appaltante stessa né per gli Stati»...

Giorgetti : Via ai bandi per la Tav Può fermarla solo il Parlamento : L'intervento dell'esponente leghista sembra gettare acqua sul fuoco della Tav: «Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, ...

La proposta di Aloisi per il centrodestra unito : "Se ci tengono a Poli con i fatti - stop a primarie e via al Tavolo allargato" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Zingaretti : "Chiuderemo Via del Nazareno e Tav si farà" : 'Noi siamo tre fratelli e mia sorella sta in mezzo a noi due e Luca soffre per questa mia avventura' e Fazio chiede la raccomandazione per fare il cadavere in una fiction di Montalbano. Il conduttore ...

Conte rinvia ma la Tav va avanti Salvini : non si blocca : di Mario Ajello dal nostro inviato MILANO 'Questa cosa non la dico, sennò i 5Stelle si arrabbiano...'. Da dietro a un cespuglio, nel giardinetto dell'hotel Principe di Savoia, tradizionale salotto ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : LA CRONACA DELLA GIORNATA: Tav, Di Maio: governo va avanti. Salvini: non c'è nessuno che vince o che perde Nulla di nuovo. Telt farà quello che - come precisa il direttore generale Mario Virano nella ...