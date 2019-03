Samsung Galaxy M20 | disponibile in Italia in esclusiva su Amazon

viktec

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dopo aver fatto la comparsa sul famosissimo sito di e-commerce, senza però concedere ai clienti la possibilità di acquistarlo, il nuovoM20 è finalmenteda oggi inIl nuovo gioiellino di fascia media di, è un buon rapporto per i clienti che non intendono spendere una cifra esorbitante per essere comodi con i propri dispositivi digitali.Andando nello specifico,M20 vanta in primo luogo una batteria di indubbia capacità, che con i suoi 5000 mAh dovrebbe garantire molte ore di utilizzo In secondo luogo ritroviamo un display da 6.3 pollici Full-HD+ equipaggiato con un notch a goccia molto gradevole alla vista. Un SoC Exynos 7904 8-core, 4Gb di RAM e 64Gb di memoria interna.Per quanto riguarda fotocamera,M20 è dotato di una doppia fotocamera posteriore con grandangolo Per quanto riguarda il sistema ...

