Pensa di perdere i capelli per lo stress | ma Emma è stata avvelenata dalla muffa in casa

Regionali Sardegna - in che città è riuscito a perdere il M5s : semplicemente imPensabile : "Cinque anni fa qui noi neppure c'eravamo". È questo il mantra che Luigi Di Maio e soci vanno ripetendo da domenica a tarda sera, quando già dagli exit poll s'era intuito che quella in Sardegna, per i 5 Stelle, sarebbe stata una catastrofe. Perché non va dimenticato che, se pur elezioni politiche ed