LG G8 ThinQ in pre-ordine in Corea del Sud dal 15 marzo a 700 euro

LG G7 ThinQ a un prezzo irripetibile da MediaWorld : appena 179 euro per un top 2018 : LG G7 ThinQ è in offerta a un prezzo incredibile da MediaWorld: servono appena 179 euro per portarsi a casa un top di gamma 2018, a patto di trovarne uno.

LG G8s ThinQ ufficiale : specifiche - prezzo e arrivo in Italia : LG G8s ThinQ è stato presentato ufficialmente al MWC 2019, praticamente identico al G7 dello scorso anno, almeno a livello estetico, vedremo se anche all'interno la situazione sarà analoga. Da non confondere con il G8 ThinQ destinato al mercato USA e che ha differenti caratteristiche come una doppia fotocamera e

LG G8s ThinQ presentato al MWC 2019 - con fotocamera ToF e innovativo Hand ID : Pochi giorni prima che iniziasse il Mobile World Congress 2019 di Barcellona, Samsung ha aperto il sipario sulla nuova generazione di smartphone Galaxy S10, composta da ben quattro modelli. L’evento spagnolo dedicato all’universo mobile, tuttavia, rappresenta un appuntamento importante per tutti gli appassionati, sempre ricco di annunci importanti che permettono di conoscere molte novità. Già da diverse settimane era noto che ...

LG G8s ThinQ debutta - a sorpresa - al MWC 2019 : qualche rinuncia - ma è un vero top di gamma : LG ha approfittato della vetrina del MWC 2019 per lanciare sul mercato - un po' a sorpresa - LG G8s ThinQ, variante del nuovo top di gamma dell'azienda

Crack LG V50 ThinQ : più sorprendente di LG G8 - le ultime : Più di LG G8 ThinQ, a calamitare l'attenzione degli appassionati di tecnologia potrebbe essere LG V50 ThinQ, che ribadiamo sarà compatibile con i nuovi standard di rete 5G, come confermato anche dal render diffuso ieri da Evan Blass (@evleaks). Quest'oggi a rincarare la dose ha pensato 'androidauthority.com', facendo leva su alcune informazioni che lo stesso produttore coreano aveva condiviso lo scorso 24 gennaio, a distanza di un mese preciso ...

Foto LG G8 ThinQ da ogni angolazione : presunti render stampa : Ecco le probabili immagini stampa di LG G8 ThinQ, che ce lo mostrano da ogni angolazione possibile: a mostrarcele è stato il solito @evleaks (Evan Blass). Da quello che vediamo, sostanziali differenze, esteticamente parlando, non ce ne sono rispetto al precedente LG G7 ThinQ, da cui il prossimo top di gamma dovrebbe prendere le distanze soprattutto rispetto alla disposizione della Fotocamera posteriore, contraddistinta adesso da un orientamento ...

LG V40 ThinQ : caratteristiche e prezzo : Meno di un mese prima del lancio del nuovo LG G8, che avverrà a Barcellona nella cornice del Mobile World Congress, LG ha deciso di far uscire in Italia l'ultimo top di gamma 2018, LG V40 ThinQ. Il nuovo flagship coreano cerca di risollevare la sorte del colosso di Seul in un contesto, quello degli smartphone, dove è in difficoltà da tempo. Per farlo punta tutto sulla fotografia grazie a 5 fotocamere – tre posteriori e due anteriori – al display ...

LG G8 ThinQ potrebbe costare un po' meno del previsto - ma comunque tanto : Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli relativi al possibile prezzo di LG G8 ThinQ, in base ai quali potrebbe costare meno del previsto

Un colpo il prezzo LG G8 ThinQ? Cifra per modello da 128GB : Non passerà troppo tempo prima che LG G8 ThinQ venga presentato ufficialmente (l'evento si terrà prima della fine di febbraio, a margine del MWC 2019), ma siamo già in grado, grazie alla soffiata di 'gizmochina.com', di illustrarvi quale potrebbe essere il suo prezzo di vendita (non siamo sicuri vi farà troppo piacere sapere la Cifra che il colosso coreano pensa di applicare al top di gamma). Come condiviso da un membro del forum Reddit, il ...

LG presenta LG G8 ThinQ con tecnologia Time-of-Flight : Se siete alla ricerca del selfie perfetto, LG Electronics saprà proporvi lo smartphone su misura per voi. Stiamo parlando del nuovissimo LG G8 ThinQ, caratterizzato da importanti novità per tutti gli amanti della fotografia mobile. In una recente collaborazione con Infineon Technologies AG, LG Electronics è riuscita a portare sul nuovo LG G8 ThinQ la tecnologia Time-of-Flight (ToF), tramite il sensore d’immagine REAL3. Ma quale sarà il suo ...

LG prepara nuove gesture per LG G8 ThinQ - Samsung Galaxy S10 avrà la ricarica wireless inversa : Un video di LG preannuncia nuove gesture per LG G8 ThinQ, mentre Samsung Galaxy S10 potrà contare sulla ricarica wireless inversa.