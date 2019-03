L' Europa è una conquista | la vostra missione ora è difenderla

Tre Paesi fermano il Boeing 737 Max | In Europa 12 compagnie ne usano 55 | Trovate le scatole nere - una danneggiata : Recuperata dal luogo dello schianto la scatola nera del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato ieri, disastro aereo costato la vita a 157 persone, otto delle quali di nazionalità italiana.

Tav - Nicola Zingaretti a Che tempo che fa : “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo” : A Che tempo che fa (Rai1) Il neoeletto Segretario del PD Nicola Zingaretti parla lungamente della questione Tav dando anche numeri sconcertanti su fondi stanziati e non utilizzati per le opere pubbliche. A chiusa del suo intervento dichiara che pensa che alla fine si farà, ma che “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo”. L'articolo Tav, Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che ...

Tensioni Ue e un testo di Benedetto XVI. Il futuro dell'Europa in una triplice identità : «La politica deve essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace. 'Togli il diritto " e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?', ha ...

Migranti - Matteo Salvini fa la storia. Anche la Merkel è con lui : una bomba sull'Europa : Un altro successo per il vicepremier Matteo Salvini: l’Italia ha ricevuto l’appoggio della Germania a fronte del cambiamento richiesto nelle regole di ingaggio di Sophia, la prima operazione militare di sicurezza marittima europea che opera nel Mediterraneo centrale. Il leader della Lega ha chiesto

Huawei si affida all'Europa e chiede una nuova Gdpr per la sicurezza : La stessa idea l'ha avuta a novembre Kaspersky, il più grande produttori di anti-virus al mondo dopo essere stato messo all'indice da Trump. I russi hanno aperto un transparency center a Zurigo, nel ...

ICT : al via progetto per una rete di eccellenza nel supercalcolo in Europa : Creare una rete di coordinamento e scambio di informazioni fra tutti i principali centri di eccellenza del supercalcolo in Europa (CoE). È questo l’obiettivo del progetto FocusCoE, finanziato dal programma Ue Horizon 2020 per promuovere il primato europeo nelle applicazioni del supercalcolo, nei settori delle energie rinnovabili, progettazione e modellistica dei materiali, cambiamenti climatici, ricerca bio-molecolare e sviluppo di strumenti per ...

Tata - Una concept e quattro modelli per l'Europa - VIDEO : Nel 2018 la Tata si presentò a Ginevra con diverse concept car e con la promessa che ne sarebbero presto nati modelli di serie. E questanno il colosso indiano tiene fede alla parola data, portando sullo stand un ricco assortimento di novità. Vediamole in dettaglio. Buzzard e Buzzard Sport. Il costruttore indiano non poteva certo restare ai margini del segmento delle Suv di taglia media, che rappresenta unimportante fonte di profitto. Ora è ...

'Le scritture delle donne in Europa' : una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

Napoli-Salisbugo - ESCLUSIVO Malfitano - GdS - : "Azzurri favoriti per alzare l'Europa League - gli austriaci faranno una partita difensiva" : A questo proposito abbiamo contattato Mimmo Malfitano , famosa firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così espresso in vista di questa grande partita: Mimmo ...

Pressing lobby Usa-Arabia Saudita - l’Europa boccia all’unanimità lista nera di Paesi terzi a rischio riciclaggio : Il Consiglio Ue ha bocciato all'unanimità a Bruxelles le modifiche proposte dalla Commissione europea all'elenco dei Paesi e territori considerati "ad alto rischio" di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, a causa di "carenze strategiche" nei loro sistemi giuridici. La "lista nera" respinta avrebbe incluso 23 giurisdizioni, di cui 11 nuove rispetto all'elenco attuale, stilato dalla Financial Action Task Force (Fatf), un ...

Le donne italiane sono le donatrici di organi più generose d'Europa : prime con il 70% contro una media del 58% : Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le più generose con il doppio delle donazioni rispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni. A livello europeo, l'Edqm (European Directorate for the Quality of ...

Il Var è una vergogna anche in Europa : paga la Roma - ma che fanno gli arbitri? : In Italia, in Europa, nel mondo. Dal presidente della Fifa, Infantino , fino al presidente dell'Aia, Nicchi , passando per una lunga serie di personaggi coinvolti in queste brutte storie: Ceferin , ...

A Ginevra la Nissan presenta Leaf - una nuova gamma per l'Europa : Al Salone di Ginevra il tema è l'innovazione elettrica e la Nissan presenta Leaf . Una nuova auto con navigazione door-to-door, dotata di TomTom Live . Già a partire dal entry-level è presente il ...

Il riavvicinamento tra America e Cina potrebbe non essere una buona notizia per l'Europa : Milano. Resta da vedere se la tregua nella guerra commerciale sino-Americana sarà una buona notizia per l'Europa, vaso di coccio nel confronto tra l'America di Donald Trump, ansioso di annunciare al ...