Kelly Catlin | ciclista medaglia d' argento a Rio 2016 | muore suicida a 23 anni

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il mondo del ciclismo è sconvolto dall'improvvisa scomparsa dell'atletadi 22. La notizia è stata diffusa dalla Federazione statunitense di ciclismo (US Cycling), a cui il padre della giovaneavrebbe rivelato che si sarebbe tolta la vita.è entrata a far parte del Rally Pro Cycling nel 2017. In una dichiarazione fornita a VeloNews, il team ha parlato della morte della giovane sportiva: "La notizia della scomparsa diha colpito duramente la squadra. Perdere una persona così giovane è molto difficile. Le nostre sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla al meglio".ha fatto parte della squadra statunitense di inseguimento con la quale ha ottenuto tre titoli mondiali consecutivi, dalal 2018. L'atleta ha conquistato anche la...

