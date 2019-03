Il viaggio più importante

Le più belle immagini del viaggio di SpaceX verso la Stazione spaziale : A pochi giorni dell’arrivo della capsula Crew Dragon sulla Stazione spaziale internazionale, la Nasa ci regala questo bellissimo video che ne riassume l’intero viaggio, dal lancio all’aggancio alla Iss, fino al ritorno sulla Terra (in modalità tuffo nell’oceano). Cinque intensi giorni, dal 2 all’8 marzo, raccontati in meno di cinque minuti. La navicella, il primo veicolo della company di Elon Musk destinato al ...

Abbattere i tempi di viaggio da 5 ore a 30 minuti? in India si può grazie al nuovo ponte più lungo del paese : Promette di far risparmiare più di 4 ore e sarà il più lungo del paese, la prossima mega opera Indiana sarà un ponte a quattro corsie sul fiume Brahmaputra, nello stato dell’Assam, nord est del paese. L’annuncio, rilanciato ieri dal Press Information Bureau del governo Indiano, è stato dato dal comitato sugli Affari Economici, a pochi mesi dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 25 dicembre, di un altro ponte, sia stradale che ...

viaggio nel Museo Archeologico di Reggio Calabria : è il più grande della Magna Grecia : Tutto quello che c'è da sapere sul Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il più importante della Magna Grecia, che ospita, oltre ai famosi Bronzi di Riace, centinaia di reperti risalenti all'epoca della colonizzazione greca di questa regione, tra le più ricche di storia della Penisola.Continua a leggere

Bologna - viaggio nei circoli Pd : "Stiamo vivendo una seconda vita - i social non bastano più" : Nei circoli però di giovani se ne vedono pochi: "i millennials mancano di senso civico" afferma Sarah, giovane militante del Pd- "i miei coetanei non sanno che cosa la politica possa fare all'interno ...

India - viaggio nella spiritualità : dal più grande raduno religioso del mondo ai luoghi del pellegrinaggio : È come se la vera essenza dell'India e dell'Induismo fosse racchiusa in questa città, tra le più antiche al mondo. Passeggiare nei vicoli con il rischio di infangarsi, calpestare escrementi ed essere ...

Uomini E Donne : Lorenzo e Claudia - primo viaggio insieme e tutti i progetti futuri. Leggi per saperne di più : Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo la scelta: primo viaggio insieme e progetti per il futuro Lorenzo e Claudia hanno rilasciato la loro prima intervista a Uomini e Donne magazine. La neo-coppia del... L'articolo Uomini E Donne: Lorenzo e Claudia, primo viaggio insieme e tutti i progetti futuri. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sita : Tecnologia durante il viaggio rende i passeggeri più felici : Roma, 28 feb., askanews, - La Tecnologia rende piacevole anche il controllo passaporti: a dirlo è l'indagine Sita 2019 Passenger IT Insights realizzata da Sita, il fornitore globale di Tecnologia per ...

Vialli - Mancini e quella Sampdoria d'oro : viaggio in un calcio che non esiste più : Il tracciante su punizione di Koeman, nei supplementari, decreta con la sconfitta della Samp anche fine di un mondo. Vialli va alla Juve, Boskov alla Roma, comincia una lunga diaspora. Il distacco è ...

Tempo in viaggio : i modelli Gmt più belli per i globetrotter : Secondo Schopenhauer, durante i viaggi un solo mese sembra più lungo di quattro mesi trascorsi a casa. Non sorprende dunque che, per non perdere la bussola – o almeno la cognizione del Tempo – le case di orologeria propongano modelli studiati ad hoc con un secondo fuso orario, per essere sempre conTemporaneamente sincronizzati sia con l'ora locale che con quella di casa. Patek Philippe Aquanaut Travel Time Nato nel 1997, il modello più giovane e ...

A San Valentino il regalo più bello è un viaggio-ricordo : Quando la data di San Valentino si avvicina, (quasi) tutti i fidanzati vanno in panico al sol pensiero del regalo da donare alla loro lei. Si inizia con l’idea di qualcosa che sigilli l’amore, come per esempio un gioiello, oppure si cerca la chicca che la lascerà a bocca aperta perché raffigura una delle sue più grandi passioni. E se la Lei in questione ama i viaggi non c’è regalo più bello di un souvenir che le ricordi tutti i ...

Quota 100 - viaggio tra i forzati della pensione : 'Meno soldi - più salute' : 'Perché ho fatto domanda per Quota 100? Semplice: non ce la faccio più'. Lo dice col sorriso Marilena, insegnante presso la scuola media Verga di Napoli. Capodimonte, a pochi passi dal bosco. Ma lei ...

viaggio nella testa di Jasmin Paris - la storia vera dell’essere umano più veloce del mondo : Rowan la sua bimba di 14 mesi le ha sorriso quando l'ha vista arrivare e lei ha ricambiato con una gioia che solo gli occhi pieni di amore sanno esprimere. La mamma è tornata, pensavano. Dopo 83 ore 12 minuti e 23 secondi, diceva il tabellone.Per riabbracciarla, Jasmin aveva corso per 431 chilometri in mezzo a prati, sentieri, viottoli. Era salita su e giù fra terra e rocce, per un dislivello di 13,000 metri, una volta e mezzo ...

I musei più belli del 2019 (che valgono un viaggio) : 100 milioni di dollari: è l'investimento per rinnovare e ingrandire il Norton, in FloridaNigel YoungThe Norton Museum of Art, a West Palm Beach, in Florida, è pronto dopo la ristrutturazione più significativa dei suoi 78 anni. Firmata dallo studio Foster + Partners, costata 100 milioni di dollari, prevede 11mila metri quadrati di spazio espositivo in più, oltre a un nuovo edificio che riorganizza l’atrio principale – che accoglierà un’opera ...

In viaggio verso la cascata coperta più grande del mondo : La cascata coperta più alta del mondo? Si troverà in un aeroporto. Non uno qualsiasi, bensì nel Jewel Changi Airport, il gioiello di Singapore, già riconosciuto come il più bello del mondo. Entro quest'anno è prevista l'apertura di una avveniristica cupola in vetro in quello che era l'ex parcheggio dell'aeroporto internazionale, subito fuori dal terminal 1. Una struttura di 134 ...