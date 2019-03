cmnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) ... stiamo ponendo grande attenzione proprio ai problemi derivanti dai disturbi dell'sapendo che c'è un problema aperto nel mondo della scuola dato che si tratta di patologie, come la ...

cmnewsit : Calabria: Presentato il convegno sulle metodologie didattiche per favorire l’apprendimento - OggiSud : Presentato in Cittadella il convegno sulle metodologie didattiche per favorire l'apprendimento - LaVoceRC : Reggio Calabria: presentato l’accordo per l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto, ecco cosa prevede, i DET… -