Beverly Hills | 90210 avrà un ricordo di Luke Perry che non aveva firmato per esserci

Jed Allan è morto/ Addio al papà di Steve Senders di Beverly Hills 90210 : Jed Allan è morto, Addio al papà di Steve Senders di Beverly Hills 90210. A 84 anni si è spento l'attore famoso per il ruolo nella serie e molti altri.

Jed Allan - è morto il babbo di Steve Sanders di Beverly Hills 90210 : L'attore statunitense Jed Allan, una delle star più amate di tante soap opera di grande successo, da "Il tempo della nostra vita" a "General Hospital", da "Beverly Hills, 90210" a "Santa Barbara" (ha interpretato Channing Creighton "C.C." Capwell, patriarca della famiglia rivale dei Lockridge) è morto ieri sera nella sua casa di Palm Desert, in California, all'età di 84 anni.L'annuncio della scomparsa è stato ...

Non solo Beverly Hills - i ruoli di Luke Perry dopo Dylan McKay - non memorabili e da eterno rubacuori (video) : La morte prematura di Luke Perry ha fatto gridare tutti alla fine degli anni Novanta, come se questi non fossero finiti già da circa un ventennio. Piuttosto, l'evento tragico soprattutto per l'età dell'attore, soli 52 anni, ha scatenato una malinconia generale di quelle che fanno ricordare agli adolescenti del secolo scorso come siano ormai entrati irrimediabilmente nell'età adulta, spingendoli a fare i conti coi riferimenti della cultura pop ...

Luke Perry - Brandon di Beverly Hills rompe il silenzio : "Buonanotte - dolce principe" : La morte di Luke Perry commosso il mondo dello spettacolo e il pubblico. Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'attore in questi giorni, a partire da quelli degli ammiratori fino a quelli di tanti colleghi con cui ha collaborato negli anni. In particolare, dagli attori che hanno condiviso con lui il set di "Beverly Hills 90210".Dopo il ricordo della figlia e del figlio di Perry e dei colleghi Shannen Doherty e Ian Ziering ...

