Veneto Banca | si apre il processo con 41 imputati

Camorra in Veneto : tra gli arrestati - sindaco - direttore banca e agenti polizia : E' di 50 misure di custodia cautelare (47 in carcere e tre agli arresti domiciliari) e di 11 provvedimenti di obbligo di dimora il bilancio dell'operazione anti- Camorra svolta questa mattina dal G.I.C.O. del nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste e dalla squadra mobile di di Venezia. Gli indagati sono tutti i membri di una strutturata associazione a delinquere di stampo mafioso che dal piccolo centro di Eraclea (Venezia) da molti ...

Istituito Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno investito in titoli di Veneto Banca : In ogni caso occorrerà attendere il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 30 gennaio 2019, per conoscere le modalità di presentazione della domanda di ...