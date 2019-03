Stupro | imputati assolti perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina” Polemica

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Siccome era poco avvenente non è credibile che possa essere stata stuprata. È seguendo questo ragionamento che tredellla corte d’Appello di Ancona hanno assolto due giovani dall’accusa di violenza sessuale su una 22enne peruviana. A raccontare la storia è il quotidiano La Repubblica. I dueerano stati condannati in primo grado a cinque e tre anni di carcere. In secondo grado ecco l’assoluzione decisa da una corte composta da tre donne. Che motivano così la sentenza. All’imputato principale, secondo le, “laneppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo ‘Vikingo‘ con allusione a una personalità tutt’ altro che femminile quanto piuttosto mascolina“. Quindi il commento tra parentesi: “Come la fotografia presente nel fascicolo processuale ...

