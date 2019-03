Mazzarri | “Il Gallo è da Nazionale | è tornato quello dei vecchi tempi”

calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Waltercommenta così il 2-1 ottenuto dalla sua squadra allo Stirpe, contro il Frosinone, grazie ad una doppietta di Belotti che ha ribaltato l’iniziale gol di Paganini: “Il primo tempo mi ha fatto arrabbiare, loro l’hanno messa sull’ aggressione e i ritmi alti e noi abbiamo sofferto. Con questa classifica dobbiamo giocare a calcio, il nostro obiettivo è. Su un piazzato abbiamo preso gol nonostante sapessimo i loro movimenti su palla ferma, mentre nel secondo tempo abbiamo meritato il successo su un campo dove soffrono in tanti. Ora continuiamo a lavorare in questo modo, anche a Napoli ricordo questa risalita che diede fiducia a tutto l’ambiente. È un momento simile, ogni partita va affrontata allo stesso modo e bisogna evitare un primo tempo comedi oggi se vogliamo continuare a volare”.ha parlato di Belotti, autore della doppietta decisiva: ...

