Le donne? Meno competitive - ma più cooperative e affidabili : «Glass ceiling, soffitto di cristallo, è l'efficace espressione inglese che viene utilizzata per indicare gli ostacoli, spesso invisibili esternamente, ma non per questo Meno concreti...

Milano - migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’ : “Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

'Non una di meno' - le donne di Napoli sfilano in piazza : Corteo femminista organizzato anche Napoli dalle attiviste de #Non una di meno che come in altre città italiane hanno partecipato allo Sciopero Globale Transfemminista dell'8 marzo. Lungo il corteo, ...

Usa - la nazionale di calcio donne fa causa alla federazione : "Pagate meno degli uomini' : Nell'azione legale presentata presso una corte distrettuale di Los Angeles, le campionesse del mondo in carica - guidate dalla 'capitana' Alex Morgan -accusano la federazione di "discriminazione di ...

«Non una di meno» - le donne di Napoli sfilano in piazza : Corteo femminista organizzato anche Napoli dalle attiviste de #Non una di meno che come in altre città italiane hanno partecipato allo Sciopero Globale Transfemminista dell'8 marzo. Lungo...

Le donne scelgono il carpooling : meno inquinamento - più socialità : Le donne scelgono il carpooling aziendale, viaggiano insieme e aiutano l'ambiente evitando di immettere nell'atmosfera 160.000 kg di CO2, in un anno. Lo dicono i dati diffusi in occasione della festa della donna da Jojob, servizio che permette alle aziende di diffondere e incentivare tra i dipendenti l'uso dei trasporti condivisi e basso impatto ambientale. Cristina Costanzo, Coo e General Manager di Jojob. "In occasione della Giornata ...

Le donne scelgono il carpooling : meno inquinamento - più socialità : Milano, 8 mar., askanews, - Le donne scelgono il carpooling aziendale, viaggiano insieme e aiutano l'ambiente evitando di immettere nell'atmosfera 160.000 kg di CO2, in un anno. Lo dicono i dati ...

Bere la giusta quantità d’acqua è fondamentale per il benessere delle donne - dalla gravidanza alla menopausa : Elemento tanto naturale quanto essenziale per la nostra vita: l’acqua rappresenta un alleato in particolare delle donne, sia dal punto di vista della salute sia come vera e propria fonte di bellezza. “Bere la giusta quantità d’acqua, circa 8 bicchieri, durante tutto l’arco della giornata ha un impatto positivo sulla nostra salute psico-fisica – spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro ...

Bere la giunta quantità d’acqua è fondamentale per il benessere delle donne - dalla gravidanza alla menopausa : Elemento tanto naturale quanto essenziale per la nostra vita: l’acqua rappresenta un alleato in particolare delle donne, sia dal punto di vista della salute sia come vera e propria fonte di bellezza. “Bere la giusta quantità d’acqua, circa 8 bicchieri, durante tutto l’arco della giornata ha un impatto positivo sulla nostra salute psico-fisica – spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro ...

donne e auto nuova : oltre 5000 euro in meno rispetto agli uomini - i marchi preferiti dal genere femminile : Le Donne spendono €5.500 in meno degli uomini per comprare l’auto nuova; per il 42% i bassi consumi sono una priorità. meno budget ma più preparazione degli uomini nel processo di scelta e acquisto La scelta dell’auto nuova è un processo influenzato da tanti fattori, tra cui il potere di acquisto, le esigenze pratiche della propria quotidianità, i gusti estetici e i costi di gestione. Che conseguenze hanno sulle Donne tutti questi ...

Uomini e donne - ascolti in calo : Luigi e Ivan convincono meno di Lorenzo Riccardi : Si sono concluse con la scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni le tre puntate serali dedicate ai protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne. Le scorse settimane il dating show prodotto da Maria De Filippi non aveva deluso le aspettative dal punto di vista dei dati Auditel. Se la scelta di Teresa Langella aveva raggiunto un discreto interesse, lo scorso 22 febbraio era stato soprattutto Lorenzo Riccardi a conquistare il pubblico a ...

donne ed il diritto alla sicurezza/ Presentato questa mattina il corso organizzato da UISP - comitato Perugia-Trasimeno : UMWEB, Perugia. E' stato Presentato ufficialmente questa mattina, nel corso di un incontro tenutosi presso la sala Rossa di palazzo dei Priori, il corso sulla sicurezza delle Donne organizzato dal ...

Salute - lo studio : le bibite light fanno male al cuore delle donne in menopausa : bibite gassate light ancora nel mirino degli scienziati. Questa volta l’allerta degli esperti riguarda le donne in menopausa, per le quali preferire bevande ipocaloriche non solo non è una scelta più sana rispetto a quelle zuccherate ma fa aumentare i rischi di ictus e infarto. Lo rivela uno studio realizzato per l’American Heart Association e pubblicato su ‘Stroke’, su una coorte di donne in menopausa, i cui risultati ...

La pensioni e il fenomeno del gender gap : il 18% delle donne è senza assegno : L'ultimo dossier prodotto dall'Istat sui dati del nostro sistema previdenziale continua ad evidenziare la presenza di un gender gap importante. Il problema persiste da anni e non sembra purtroppo vedere un'inversione di tendenza nonostante le ultime misure prodotte a partire dalle precedenti legislature. Secondo i numeri raccolti in relazione all'anno 2017, su circa 16 milioni di pensionati le donne che ricevono un assegno sono 8,4 milioni (ad ...