Ho subito un intervento | Fausto Leali a Domenica In con gli occhiali

Fausto Leali con gli occhiali a Domenica In : "Ho subito un intervento" : Fausto Leali operato alla cataratta: con gli occhiali a Domenica In Dopo la finale di Ora o mai più Fausto Leali è tornato in tv. Il cantante è stato ospite con Davide De Marinis a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier Leali si è presentato con un paio di occhiali che non ha mai […]

Trivelle - WWF : subito una moratoria come in Francia e un intervento normativo : “Volere è potere, mai come nel caso delle concessioni petrolifere la politica deve dimostrare coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale e considerare la questione nel suo complesso a cominciare dalla riforma del quadro normativo“: lo scrive WWF Italia in una nota. “Precedenti, anche recenti, come lo stop nel 2016 del progetto Ombrina Mare di fronte alla Costa Teatina in Abruzzo, dimostrano che quando c’è la ...