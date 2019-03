Due milioni e mezzo di italiani hanno problemi ai reni e spesso non lo sanno

agi

(Di domenica 10 marzo 2019) In Italia 2,5di persone sono affette da malattia renale in stadio più o meno avanzato; per alcuni questa condizione evolverà fino all'insufficienza renale e quindi alla dialisi. Attualmente sono 50.000 i pazienti che fanno terapia dialitica, meno di un millesimo della popolazione generale che però assorbe il 2% delle risorse totali destinate alla sanità.A pochi giorni dalla Giornata Mondiale del Rene, che quest'anno si svolgerà il 14 marzo, si torna a parlare del ruolo imprescindibile della prevenzione attiva per combattere in modo efficace e al contempo sostenibile questa patologia sempre più diffusa. Ma non basta promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce, a patologia ormai conclamata, è fondamentale intervenire attivamente per rallentarne il decorso: la Terapia Dietetica Nutrizionale (TDN) si è dimostrata in grado di ritardare ...

