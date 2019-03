huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) Prove di distensione traDigrana Tav. Dopo ore caldissime condite da minacce di "andare fino in fondo" e staccare la spina al governo lanciate dal ministro dell'Intero, ora è lo stesso vicepremier leghista a provare a tendere la mano al suo alleato, con alcune dichiarazioni rilasciate a margine della festa sua festa di compleanno a Milano: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'èin vista. La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani". Elezioni anticipate? "Non ci penso neanche - ha chiosato - Abbiamo fatto tanto in nove mesi e voglio fare ancora di più in cinque anni"."Sono disponibile a tutto: se non c'è accordo del governo, si può pronunciare il Parlamento, si possono pronunciare gli italiani con un referendum ...

HuffPostItalia : Tregua apparente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Tav: 'Nessuna crisi in vista' - cavalierepadano : Sommessamente Lei ultimamente è poco lucido la vicinanza con Parenzo fa sentire i suoi effetti anche dopo qualche t… -