Tav,Di Maio: questione risolta, avanti

"Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo di altro e andiamo". Così Disu Facebook. "Le 'teste dure' o frasi come 'vediamo chi va fino in fondo' non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all'Italia. Siamo stati eletti per servire gli italiani ed è quello che faremo con responsabilità",ha aggiunto."Ora andiamocon altre opere, con Quota 100, con investimenti produttivi per le imprese,con il Reddito di Cittadinanza,con ciò che il Paese ci chiede"(Di sabato 9 marzo 2019)

