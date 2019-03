MotoGp | Valentino Rossi analizza la sua giornata nera | “siamo in difficoltà”

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)ha parlato a seguito del pessimo 14° posto conquistato oggi nelle qualifiche in vista del Gp del Qatarè arrivato solo al 14° posto nelle qualifiche odierne del Gp del Qatar. Domani avrà un compito dunque complicatissimo, quello di rimontare diverse posizioni in modo da iniziare la stagione al meglio. Non sarà però semplice, dato quanto dichiarato dadopo le qualifiche: “Sentivo già venerdì le vibrazioni. E non abbiamo risolto il problema oggi, non abbiamo trovato la causa. Ho problemi con la gomma anteriore quando la pista si raffredda, siamo in difficoltà. Sono molto lento, non mi sento bene e stiamo demolendo le gomme anteriori. La gara sarà molto complicata“.Parole non certo confortanti quelle del pilota della Yamaha, riportate da Speedweek, ma non è tutto.ha svelato anche come i diversi ...

