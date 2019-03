LIVE Strade Bianche 2019 in DIRETTA | Alaphilippe e Van Avermaet favoriti | l’Italia punta

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della, storica corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che costituisce uno dei primi grandi apmenti della stagione internazionale. Giunta alla sua tredicesima edizione, la classica italiana si è ormai consacrata come uno degli eventi più attesi non soltanto da parte di tifosi e appassionati, ma anche per gli stessi corridori. Il percorso infatti, caratterizzato dall’alternanza di impegnativi strappi e complicati tratti in sterrato, è ritenuto uno dei più affascinanti nel panorama ciclistico mondiale e raccoglie ogni anno autentici fuoriclasse della disciplina.Tra le tantissime stelle che prenderanno il via quest’oggi impossibile non cominciare dal francese Julian(Deceuninck-QuickStep) e dal belga Greg van(CCC Team), principaliper il successo finale. ...

Emergenza24 : [09.03-09:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - SpazioCiclismo : La #Diretta #LIVE della #StradeBianche vi aspetta a partire dalle 10.45 - Emergenza24 : [09.03-06:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -