L’incontro tra Kate e Meghan e le altre storie della settimana

Uomini e Donne Over : Tina commenta L’incontro tra Gemma e Teresa : Tina Cipollari oggi a Uomini e Donne ironizza su Gemma e Teresa E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza ad aver fatto molto discutere è stata Gemma Galgani, la quale ha ricevuto una curiosa proposta dal cavaliere Rocco. Difatti quest’ultimo ha dichiarato che vorrebbe portare la donna al famoso castello dove sono avvenute le scelte dei quattro tronisti in queste ultime settimane per farle vivere ...

Inter - Icardi potrebbe rientrare contro l’Eintracht : fondamentale l’esito delL’incontro tra Spalletti e Maurito : Mauro Icardi potrebbe tornare in campo contro l’Eintracht Francoforte giovedì, ma l’Inter prima vuole fare il punto della situazione sul calciatore Il ritorno di Mauro Icardi in campo fa rimanere con il fiato sospeso la dirigenza e i tifosi dell’Inter. Dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, il calciatore nerazzurro potrebbe rientrare in squadra già giovedì in Europa League per il match contro ...

Con L’incontro tra il Papa e l’Imam è nata una nuova politica. Che merita considerazione : di Riccardo Cristiano* Il mese di febbraio appena conclusosi ricorda da vicino il gennaio del 2011, quando enormi masse di popolazione araba decisero di sfidare la paura per dire di no, in modo non violento, a regimi tirannici, feroci e cleptocratici. Questa che si potrebbe chiamare la “seconda primavera araba” si verifica in due Paesi di segno “politico” opposto: nell’Algeria e nel Sudan. Si presentano come “laici” i primi, “osservanti” i ...

Le foto dei preparativi delL’incontro tra Trump e Kim in Vietnam : Strade piene di bandiere dei due paesi e cartelloni di benvenuto, in vista di un incontro importante e raro

Cosa c’è in ballo nelL’incontro tra Trump e Kim : Il presidente statunitense e il leader nordcoreano si vedranno mercoledì in Vietnam, ma tra gli esperti circola un discreto pessimismo

John Travolta a Sanremo Young parla delL’incontro con Lady Diana : “Mi sono sentito un principe” : John Travolta conduttore d’eccezione a Sanremo Young con Antonella Clerici parla delle donne della sua vita John Travolta ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young ha parlato delle donne della sua vita e della sua carriera e sorprendentemente anche di un incontro con Lady Diana. Il grande attore americano nella prima puntata del nuovo teen talent […] L'articolo John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana: ...

Alitalia - giovedì atteso L’incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per entrare nella newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa delL’incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...

L’incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey’s Anatomy 15×11 - anticipazioni video - trama e foto : Già anticipato dai precedenti episodi nella prima parte di stagione, l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey's Anatomy 15x11, dal titolo The Winner Takes It All, va in onda giovedì 31 gennaio su ABC negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky). Il primo sneak peek dall'episodio mostra Meredith recarsi nella casa di cura in cui suo padre, che non vede dai tempi del funerale di sua sorella Lexie, è ricoverato ...

Reggina - i dettagli delL’incontro tra Luca Gallo ed il sindaco Falcomatà [FOTO] : Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato quest’oggi a Palazzo San Giorgio, sede del municipio reggino, il nuovo presidente e amministratore unico della Reggina Luca Gallo. Nel corso del cordiale incontro, tenutosi nella stanza del primo Cittadino, il sindaco Falcomata e il presidente Gallo hanno avuto modo di interloquire condividendo alcune idee sul presente ed il futuro della società amaranto, con particolare ...

Rinnovo Icardi - domani L’incontro tra l’Inter e Wanda : Rinnovo Icardi, punto di svolta? – Il gran giorno sembra essere arrivato. domani, venerdì 18 gennaio, ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza dell’Inter, capitanata da Marotta e Ausilio, e Wanda Nara, la moglie-agente del capitano nerazzurro. Dopo settimane di dichiarazioni, uscite più o meno condivisibili (specialmente della signora Icardi) e gossip vari, le […] L'articolo Rinnovo Icardi, domani l’incontro tra l’Inter e Wanda proviene ...

Corruzione - gip : “In cambio delL’incontro con Lotti - pm non indagò Dagostino”. Lui : “Fissai la riunione tramite Tiziano Renzi” : È l’ex socio del padre a raccontare ai pm che l’appuntamento con Luca Lotti “tramite Tiziano Renzi“. Sarebbe stato il padre dell’ex presidente del Consiglio quindi a combinare l’incontro tra l’imprenditore toscano Luigi Dagostino, l’allora pm di Trani Antonio Savasta e l’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avvenuto a Palazzo Chigi il 17 giugno 2015. Interrogato nell’aprile 2018, Dagostino riferì di aver ...

Siria - tra Usa e Turchia tira aria di crisi Erdogan diserta L’incontro con Bolton : “Pronti ad attaccare i terroristi curdi” : La questione curda sta portando Stati Uniti e Turchia allo scontro diplomatico. A far infuriare il presidente Recep Tayyip Erdogan sono state, questa volta, le parole del Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, John Bolton, che, ammorbidendo le parole con cui Donald Trump annunciava un imminente ritiro delle truppe dai territori riconquistati dalle milizie curde nel nord Siriano, ha dichiarato che un ritorno a casa dei militari ...

Era uno degli incontri più attesi dell'ottava e ...