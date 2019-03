Juve Atletico Madrid | problemi per Allegri | ecco la probabile formazione

ESCLUSIVA Mario Savo - presidente Assoanalisti : “Juve - l’Atletico si batte così” : Mario Savo, presidente dell’Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio (AIAPC) pochi anni fa ha battuto la concorrenza di centinaia di colleghi vincendo, col suo team, un concorso lanciato dal Manchester City di Guardiola. Un obiettivo raggiunto dopo aver proposto ai Citizens un nuovo modello di analisi della performance calcistica. La sua analisi del calcio sotto […] L'articolo ESCLUSIVA Mario Savo, presidente Assoanalisti: ...

Juve - piccolo sorriso in vista dell’Atletico : rientra un attaccante : piccolo sorriso in casa Juve a meno tre dalla sfida di Champions contro l’Atletico. rientra infatti in gruppo Douglas Costa, infortunato e in dubbio fino all’ultimo per la sfida di Torino. Arma in più, dunque, per Allegri per tentare l’impresa. Ecco la nota del sito ufficiale bianconero: “La Juventus è a meno tre dalla sfida di Champions contro l’Atletico, martedì sera all’Allianz Stadium. Il giorno ...

Champions - Juve Atletico : le idee di Allegri per la formazione : Nel post-partita di Juve-Udinese Allegri è stato chiaro: "Indipendentemente da come vada martedì, io più son nel casino e più mi diverto , meno male che mancano un po' di giocatori". Gli esperimenti ...

Juventus-Atletico - Dybala ai tifosi : “Abbiamo bisogno di voi” -FOTO- : JUVENTUS ATLETICO – Dybala richiama i tifosi. Il numero 10 manda un messaggio forte e chiaro a tutti in vista del ritorno degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Servirà il supporto dell’intero popolo bianconero per compiere l’impresa, per ribaltare il risultato di Madrid e lanciarsi verso il prossimo turno, alla conquista della coppa dalle […] More

Juventus - verso l'Atletico col dubbio difesa : Allegri pensa a Caceres : TORINO - Nel 'casino', per sua stessa ammissione, è a suo agio. Max Allegri si cala nel suo habitat naturale in vista della sfida di martedì con l'Atletico, 'snodo cruciale' della stagione europea ...

Juve ok - ora testa all'Atletico : La testa era inevitabilmente a martedì sera, ma il pensiero della 'remuntada' contro l'Atletico Madrid non ha distratto la Juventus, 24 vittorie su 27 in serie a e provvisorio + 19 sul Napoli. Il 4 a ...

Juve : Pjanic in tribuna con la famiglia di di Kean - ora testa all'Atletico : TORINO - Dopo la vittoria convincente contro l' Udinese di ieri sera all'Allianz Stadium, la Juve si concentra sull'importantissima sfida di martedì nel ritorno di Champions League contro l' Atletico ...

Verso Juve-Atletico - Dybala cita Ali : "Le ferite passano - la voglia di combattere mai" : Archiviata senza patemi la pratica Udinese , la Juve può concentrarsi sulla sfida che vale i quarti di Champions League contro l'Atletico in programma martedì. Paulo Dybala prova a caricare ambiente e ...

Marocchi boccia un big della Juve : In panca con l'Atletico - : Giancarlo Marocchi ha le idee chiare sulla formazione con cui la Juventus deve tentare la clamorosa remuntada contro l' Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Saul-Juventus - Paratici avvia i contatti : Atletico Madrid infuriato - i dettagli : SAUL JUVENTUS – Juve-Atletico è già iniziata. Si alza la temperatura tra Juventus e Atletico Madrid: il clima diventa infuocato e non soltanto per questioni che riguardano il terreno di gioco dove i bianconeri proveranno a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Lo scontro tra i due club, infatti, avviene anche sul mercato. La società campione […] More

Allegri verso Atletico-Juventus : “Infortunati? Ecco chi ci sarà…” : Allegri – Massimiliano Allegri, più che gioire per la vittoria contro l’Udinese, pensa già alla gara contro l’Atletico Madrid. Gli unici nei della serata sono il gol subito e l’ennesimo infortunio di Barzagli. “Opzione difesa a tre contro l’Atletico? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo […] More

Atletico Madrid - si ferma Godin : a rischio la sfida con la Juventus : Il difensore uruguaiano si è fermato ieri in allenamento a causa di un infortunio al quadricipite della gamba destra. A rischio la sua presenza allo ”Stadium”.Brutta tegola per l’Atletico Madrid, alla vigilia del mini derby contro il Leganés: Diego Godin rischia di saltare la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio.Il difensore, ieri pomeriggio, ha dovuto abbandonare l’allenamento a causa di un ...

Juventus - la carica social dei giocatori bianconeri : cresce l’attesa in vista del match con l’Atletico Madrid : Da Bonucci a Rugani, passando per Szczesny e Spinazzola: i giocatori della Juventus mostrano la propria carica sui social in vista della sfida di Champions “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre. FinoAllaFine“. Marco Alpozzi/LaPresse Archiviato ...

Juventus - contro l’Atletico possibile difesa a 3 : le parole di Allegri : Juventus – Vince in campionato il club bianconero, costretto però a registrare le defezioni di alcuni giocatori importantissimi negli equilibri tattici di Allegri. Ieri sera Barzagli è stato costretto ad uscire in anticipo, per un fastidio muscolare che gli impedirà di esserci contro l’Atletico. Stessa sorta occorsa a De Sciglio, fermatosi alla vigilia del match […] More