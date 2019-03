Isola | televoto annullato Un concorrente si ritira

Isola dei Famosi - Jeremias esce al televoto - pronto a denunciare Aaron : Jeremias pronto a denunciare Aaron per diffamazione, poi esce al televoto Se l’anno scorso è stato Francesco Monte a minacciare Eva Henger di querela (che ha poi fatto davvero una volta tornato in Italia), quest’anno è stato Jeremias a dire in diretta di voler denunciare il figlio di Brigitte Nielsen. Sotto accusa è stata la confessione che Aaron avrebbe riportato … Continue reading Isola dei Famosi, Jeremias esce al televoto, pronto a ...

Isola dei Famosi 2019 - ottava puntata : fuori Jeremias. Al televoto Aaron - Ghezzal e Luca : Alessia Marcuzzi - ottava puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 si avvia verso le decisive battute finali con l’ottava puntata. Qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto dell’ottava ...

Isola dei famosi 2019 - diretta ottava puntata : Jeremias Rodriguez eliminato. Marina La Rosa si salva dal televoto : Amori, tradimenti e una sorpresa per i naufraghi. Sono gli ingredienti di questa ottava puntata dell' Isola dei famosi 2019 che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it . Jeremias ...

Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e nomination : Jeremias - Luca e Marina al televoto : Isola dei Famosi 2019, 7a puntata, Eliminati e nomination: chi tornerà a casa tra le sorelle Mihajlovic, Luca Vismara e Riccardo Fogli?

L'Isola dei famosi - resoconto 7ª puntata : fuori le Mihajlovic - Jeremias al televoto : Alessia Marcuzzi ha condotto ieri 27 febbraio la settima puntata de L'Isola dei famosi, nella quale non sono mancate sorprese e nuovi litigi tra i naufraghi. Gli spunti di cui parlare in collegamento con l'Honduras sono stati numerosi, a partire dalle novità relative al rapporto tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, passando per il possibile flirt tra Paolo Brosio e Sarah Altobello, senza dimenticare i diverbi nati tra Jo Squillo e Marina La ...

Anticipazioni Isola dei famosi 27 febbraio : al televoto Fogli - Vismara e le Mihajlovic : È in programma un nuovo episodio per la serata di mercoledì 27 febbraio de L'Isola dei famosi. La conduzione del programma è come sempre affidata ad Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio in veste di opinioniste. Abbiamo visto come la scorsa settimana, al televoto, sia stata eliminata Giorgia Venturini. La donna, anziché proseguire l'avventura su L'Isola che non c'è, ha preferito abbandonare il programma e ...

Luca Vismara vs Solei Sorge/ Il trio sonnellino va al televoto - Isola 2019 - : Luca Vismara è stato accusato di essere uno scansafatiche da Soleil Sorge e dagli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019. Ecco tutte le info.

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata : fuori Giorgia - Bettarini raggiunge Kaspar sull’Isola che non c’è. Al televoto Luca - Riccardo e le Mihajlovic : Ghezzal Leader sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei concorrenti è quasi a ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata : Kaspar sull’ultima spiaggia - fuori Yuri. Al televoto Giorgia - Marco e Luca : quinta puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con il riassunto di quanto successo in questi due giorni, ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata : Marco ancora leader. Al televoto Yuri - Kaspar e Sarah. Fuori Grecia : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2019 quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it, dopo la “sbornia” sanremese, scatta un nuovo liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.32: Via al riassunto di quanto successo in ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata 10 febbraio : televoto tra Grecia - Yuri e Sarah : La puntata parte con un classico dell'Isola: la lotta per il riso. I due gruppi non si ritrovano sulle quantità di riso spartite: i Pirati credono di aver agito con sapienza, la Ciurma non ci sta. L'attenzione si sposta poi su Kaspar, che viene avvertito come un generale abbastanza dispotico dal gruppo dei privilegiati. Prova ricompensa: uomini contro donne, squadre capitanate rispettivamente dai nuovi naufraghi Soleil Sorge e ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata 10 febbraio : televoto tra Grecia - Yuri e Sarah : Domenica 10 febbraio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. In collegamento dall’Honduras ci sarà il bravo Alvin.Sono passate poco meno di tre settimane ...

Isola dei famosi - il colpo di scena : anticipazione - annullato il televoto del 4 febbraio. Cos'è successo : colpo di scena a L'Isola dei famosi , annullato il televoto sui 4 concorrenti non vip di Saranno Isolani . In lizza per l'eliminazione c'erano Alice Fabbrica , Giorgia Venturini , John Vitale e Yuri ...